中医出征海外 助力全球抗疫

第二批中国抗疫医疗专家组一行13人抵达米兰马尔奔萨机场。图为欢迎人员与中国专家组人员一起打出横幅，横幅上的意大利文为“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花”。

（高温青年社区供图）

全球战“疫”已经全面展开。身处世界各地的华侨华人，许多人主动投身战“疫”第一线。目睹了中国有力的战“疫”举措，见识了中国有效的防治成果，他们积极向祖（籍）国学法子、找方子，热情向住在国分享中国战“疫”经验和方案。而在中国的战“疫”方案中，发挥中医药优势、坚持中西医结合是最显著特征之一。

在中国战“疫”取得显著成效之时，海外疫情蔓延，牵动人心。一支支医疗专家组分享中国战“疫”经验，一批批医疗救治和防疫物资空运“出海”战“疫”，一个个互联网医院为全球线上问诊，一箱箱中药茶包和中药颗粒免费赠饮……中国万里驰援，跨洋连线，为海外华侨华人和当地民众送去“防疫汤”，吃下“定心丸”。战“疫”海外，中医师和中医药列队其中，大显身手。

万里远征——

“娘家人”带来战“疫”大礼包

“准备起飞，近12个小时的飞行，抵达目的地已是午夜。”北京时间3月18日上午11时15分，上海浦东国际机场，在即将飞往意大利米兰的航班上，浙江省中医院副院长、呼吸内科主任中医师杨珺超发了一条朋友圈。

对杨珺超而言，这是一次远征。她和其他12位中国医疗专家一起，组成“中国赴意大利抗疫医疗专家组”，远赴海外，携手战“疫”。

这是中国首次派出中医专家援助海外疫情防治。杨珺超是这支医疗专家组的两名中医专家之一。

“这次疫情期间，在国内的临床实践中，中西医结合抗疫取得很大成效。海外对中医高度关注。”在飞机起飞前1个小时，杨珺超接受了本报记者的采访。

“我们将向意大利介绍中医抗疫经验。”杨珺超说：“一是介绍治疗新冠肺炎的中医方案和在中国的成效，共享临床思路；二是介绍中医和中医药的理论体系，增进意大利民众对中医的科学认识；三是考察意大利疫情实际发展状况，为当地社会和华侨华人提供诊疗建议。”

自信从容的背后是扎实的中医战“疫”实战经验。

“1个月做了3年的工作量，节奏非常快！”疫情发生后，杨珺超参与开展浙江省科技厅新冠肺炎应急研发攻关项目，研究中西医结合的临床疗效，研制抗疫药物。“我们第一时间制定了浙江省中西医结合推荐方案，研发的5个药物拿到浙江省食品药品监督管理局的批号。”

此外，杨珺超还带领中医专家团队投身战“疫”一线中：“我们组成专家巡视组，到衢州、台州、青田、西溪等地的定点医院现场巡视指导，特别是对新冠肺炎重症和危重症患者的救治。”

中医“出海”援助顺应了国际疫情防控需要。“中医治疗新冠肺炎的经验，应该是中国方案里的一大亮点。”日前，中央指导组专家、天津中医药大学校长、中国工程院院士张伯礼透露，目前韩国、日本、意大利部分科研院校已经来信，希望中国分享抗击新冠肺炎疫情的经验，分享中医药使用的经验，并请求援助中成药。

这次出征，杨珺超和医疗专家组一起为意大利带去一份成色十足的战“疫”大礼包：一批由浙江省捐赠、海外急需的9吨医疗救治和防护物资。

这批医疗物资中有一批介绍互联网医院咨询诊疗平台操作流程的三折页。这是出征前杨珺超专门叮嘱医院工作人员加紧赶制出来的。“分发给当地的华侨华人，为他们多开辟一条求助路径。海外侨胞可以通过网络进入医院诊疗平台，跟国内的医生专家咨询诊疗。”

意大利当地时间3月18日下午4时30分，“中国赴意大利抗疫医疗专家组”平安抵达米兰马尔奔萨国际机场。消息瞬间传遍侨胞们的朋友圈：“娘家人来了！”

线上会诊——

“云”上中医为侨胞望闻问切

“各位侨胞：我是文成县海外远程健康问诊团专家组成员，现为大家提供健康咨询服务（服务时间：北京时间14时-22时，意大利时间7时-15时）。如有咨询问题请文字描述后@本群医生或医学志愿者。”

每天下午两点整，这段话会准时出现在浙江省温州市文成县海外华侨远程健康问诊微信群里。而这样的微信群，文成县一共开通了40个。每个微信群近500人。

“每个问诊群里都有一位中医坐诊。旅居世界各国的文成籍华侨华人都可以在群里问诊。”文成县委宣传部常务副部长周洁把本报记者“拖”进几个问诊群。

群里，侨胞不仅可以用文字描述症状，还可以上传化验单、舌苔照片等图片信息向医生问诊。接到问诊信息，中西医医生一起回复，答疑解惑，直到侨胞安心。

“文成是著名侨乡，家家有华侨，人人是侨眷。海外华侨对中医情有独钟，很信任中医。”周洁说，“中西医结合线上问诊，极大缓解了海外侨胞对新冠肺炎疫情的恐慌心理。”

疫情暴发以来，如果说微信是服务海外侨胞战“疫”的“轻骑兵”，那么互联网医院无疑是在高空自由翱翔的“空中梯队”。

在江苏，为助力海外广大侨胞抗疫，江苏省侨联积极协调江苏省华侨文化交流基地江苏省中医院，第一时间开通“云诊室”。中医正插上“云”翅膀，服务广大海外侨胞，助力国际战“疫”。

“伸舌头给我看看。下面大声说‘一’，让我能听到喉咙的震动。最近咳痰多不多？”在江苏省华侨文化交流基地江苏省中医院7楼的互联网医院，一位中医专家正用视频通话为患者问诊。

“近期，像这样的新冠肺炎疫情‘云诊室’电话，从国内打到了国外，渐渐成了‘国际热线’。”江苏省中医院副院长吴文忠说，“我们与德国、荷兰、加拿大等海外中医机构的连线正在安排，还将开通海外中医从业者咨询新冠肺炎的交流平台。”

除了问诊，“云诊室”还向海外传授中医战“疫”智慧。

“英国当地有喝凉水的习惯，我们建议改喝温水”“双黄连苦寒，不是每个人都适合服用”“固表扶正，清化湿热，建议依据个人体质、结合当地药材对症下药”……近日，该院的一位名中医与英国维多利亚学院华人中医专家视频连线，远程探讨新冠肺炎“中医未病先防”“既病防变”的方案。

处于“热线那头”的江苏省中医院国际中医远程医疗教学合作平台，分布在美国、加拿大、英国、澳大利亚、瑞士、巴西、爱尔兰、新加坡等十几个国家和地区。

大锅煮药——

防疫中药成多国抢手货

“要去熬药了！”当地时间3月17日上午8时左右，匈牙利东方国药集团董事长陈震在赶往煮中药茶的路上接受采访时，语气急切而疲惫。

从2月27日至今，每天上午11时，在匈牙利首都布达佩斯八区“欧洲广场商贸中心”内和十区“唐人街商贸中心”和和美食中餐厅，陈震和当地华人志愿者一起，免费赠饮用大锅熬煮的防疫中医药茶——“化湿防瘟饮”。

“这是匈牙利东方国药集团岐黄中医药中心根据中国国家卫健委及各省中医诊疗指导方案改良制成的。之前，我还和大成国医堂张庆滨博士一起研制了其他几种防疫中药方，都公布在网上，供侨胞选用。”陈震表示。

“来领中医药茶的人太多了，每天都排大长队！不少匈牙利周边国家的华人专门开车过来喝中药茶。不止有华人，还有很多当地人，带着保温杯和保温壶，装中药茶回家给家人喝。”一边免费赠药，一边赶制药材，陈震忙得不可开交。

在欧洲疫情暴发之际，匈牙利街头免费赠送防疫中药茶。这是一道独特的风景线。匈牙利是欧洲首个也是唯一一个为中医药立法的国家。

中医药在匈牙利的特殊际遇，和当地华侨华人30多年来的辛勤耕耘密不可分。

“我们已经连续16年为匈牙利民众提供免费义诊服务，每次义诊都有几千人甚至上万人前来咨询问诊。每年中国春节期间，我们免费为当地民众赠送上万杯中药茶。我们也参与到欧盟大健康检查计划中，已经完成了占人口50%以上的健康大普查义诊。”陈震介绍，如今，中医药在匈牙利积累了良好的群众基础，“当地人知道‘预防为主’的理念，‘上医治未病’在匈牙利有固定的专有译名。”

不止匈牙利。疫情当前，中医药已成为全世界的抢手货。

“很多人到我诊所开防疫中药，一开就是20包、30包。中药要卖断货了，我得加紧补货。”最近，加拿大安大略中医学院院长、世界中医药学会联合副主席吴滨江明显感觉，当地人对中医药的需求增多了。

在美国，据外媒报道，自2月以来，不少地区用于缓解流感症状以及增强免疫力的中药订单数量几乎翻了一番，纽约民众甚至开始抢购中药。板蓝根、金银花等中药已出现脱销现象，部分中草药一货难求，价格飞涨。

荷兰莱顿大学生命科学学院莱顿欧洲中医药与天然产物研究中心主任王梅对本报表示，自疫情开始以来，荷兰的中医药进口商采购需求明显增大。这促使出口荷兰的中国中医药企业又新开了几条生产线。

防患未然——

在当地分享中医防疫好方法

两脚平行开立与肩同宽，屈膝成马步站式，翻转掌心向下；两臂自身侧上举过头，脚跟提起，同时配合吸气……

3月12日，在位于德国巴伐利亚州的北京中医药大学魁茨汀医院（中国-德国中医药中心）大厅里，跟着中医师的口令，几名德国病患正在练习中国传统健身功法——八段锦，一招一式，有板有眼。

“八段锦、太极拳、贴耳豆，这些都是中医提高免疫力、防治疫情的重要方法。除此之外，我们还参考中医药服务于中国国内患者的实践经验，研制了适合德国防疫的中药汤剂‘防疫汤’，发给医院患者与中德双方同事服用。”北京中医药大学魁茨汀医院院长戴京璋对本报介绍。

作为欧洲第一个也是唯一一个以中医药治疗为特色的综合性医院，北京中医药大学魁茨汀医院制定了一整套极具中医药特色的防疫方案。

“得知疫情蔓延到德国后，我们医院确定了‘坚定自信、发挥优势、杜绝内感、防范输入’的防控方针。”戴京璋表示，“现在，在努力做好医院及周边防疫工作同时，我们正努力与各方协调，积极向全德乃至欧洲提供‘防疫汤’处方及各种应对新冠肺炎疫情的中医药方法。北京中医药大学也在积极准备向德国及欧洲派出医疗队，提供防疫中药等医疗物资。”

世界希望从中医抗疫方案中汲取智慧。语言和文化背景差异是道坎儿。而华侨华人是最好的译介者。

“中国有什么好方法分享吗？”当地时间3月9日，在德国巴伐利亚雷根斯堡兄弟教会医院，在参加完该院疫情防控会议后，一位年过半百的资深德国医生向呼吸科护士戴唯洁虚心请教。这让戴唯洁深受触动。曾在上海新华医院工作过的她，马上开始向中国的医生朋友请教疫情防治办法。国内医生朋友的建议为她指明了行动方向。

“我们寻找会德语的你！”3月10日下午，戴唯洁在几个德国华人微信群里，发布了一则数百字的倡议书，寻找医学专业的德语翻译志愿者。

她想组队翻译由中国国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合发布的《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）的通知》（以下简称“诊疗方案试行第七版”），印刷出版后，为德国各大医院、医疗科研机构和卫生部门提供防疫借鉴。

倡议书甫一发布，立即引发在德侨胞广泛转发和回应。

“当晚，300多位专业翻译、医学专家加我微信，都愿意提供无偿帮忙。”经过筛选，戴唯洁很快成立了一个20多人的核心志愿者翻译团队。

经过6天6夜的协作，3月16日，“诊疗方案试行第七版”德语版定稿第一版问世，迅速在德国各大医疗机构引发强烈反响。

这样的事情不仅发生在德国。“我们学校成立的‘中医抗击疫情信息研究组’义工队，正在做一个包含英语、波斯语、法语、日语、汉语等多语种的中医抗疫经验分享帖。”吴滨江表示，加拿大是一个多元文化汇聚的国家，翻译可以让民众更好地了解中国战“疫”经验。