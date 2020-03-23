香港加码应对海外疫情输入风险

香港卫生防护中心公布，从3月21日中午12时至22日中午12时，香港新增44例新冠肺炎确诊病例，其中大部分有海外旅行记录。迄今香港总计确诊病例达317例。面对海外输入病例快速增加的严峻形势，香港特区政府加码采取一系列防控措施，严防社区传播。

香港特区行政长官林郑月娥21日宣布5项应对疫情的加强措施，包括加强对海外入境人士进行病毒检测、公务员回复特别工作安排、中学文凭试延至4月底开考、增加为残疾人及安老院舍提供口罩、加强家居检疫令的执法。为减少社交接触，从3月23日起香港各体育馆、博物馆、图书馆、郊野公园游客中心等公共设施暂停开放。

林郑月娥呼吁香港私人机构也做出弹性安排，让员工在家中工作。她表示，海外多国疫情不断升级，海外港人回港潮预计将会持续两周，香港比过去两个月内任何一段时间更可能出现社区爆发，甚至医疗系统瘫痪，香港应当加强防疫举措。她指出，近日市民的防疫意识松懈了，香港居民应保持社交距离，避免饮宴及聚餐等所有不必要的外出。

病毒检测方面，所有从香港机场抵港、出现上呼吸道感染症状人士，会被就近安排到亚洲国际博览馆、北大屿山医院的临时检测中心进行检测；对无病征的入境者，在现场抽样派发唾液收集瓶。

之前，特区政府的红色外游警示从3月17日起扩大到除内地、澳门及台湾外的全球所有国家和地区。从3月19日零时起，所有从海外入境香港的人士都必须接受14日强制检疫或医学监察，做法是现场发放手带，通过配套的手机应用软件监测其是否留在固定居所。

鉴于曾发现接受家居检疫者违反检疫规定，特区政府加强执法，包括突击检查及巡查，目前已发现有4人违规，他们将被检控。按照香港法规，违反检疫令的人员将面临最高罚款2.5万港元及监禁6个月。

3月份香港确诊数字急增，大部分为海外输入个案，特区政府食物及卫生局局长陈肇始21日形容香港应对疫情已进入“战争状态”。针对外围疫情来势汹汹，香港医院管理局行政总裁高拔升22日撰文指出，会在原有“围堵”策略之上再进一步，把焦点从本地个案监察和治疗，转移到加强输入个案的堵截，包括加强检测和提升隔离病房接收病人的能力。

香港大学医学院院长梁卓伟22日在电视节目中表示，现在是香港疫情风险最高的时候，需要市民共同努力，降低交叉感染。他表示，目前每日约有六七千人从机场入境，建议政府应大大提升检测率，对所有来自海外疫情严重地区的人进行病毒测试。港大医学院公共卫生学院教授林大庆22日表示，海外多个国家地区实施严厉的人流管理措施，包括宵禁、要求餐厅停业等，但香港就相对自由，市民必须自律及珍惜。

香港天文台前台长林超英22日指出，如果从海外回港者违反检疫令擅自游走小区，不排除确诊个案半个月内以几何级数上升。他呼吁市民要减少社交接触，并特别恳求近期回港者切勿继续外出，以斩断传播链，“如果市民不响应，将来可能懊悔自己的任性误杀他人，甚至包括自己的亲人。”（记者连锦添）