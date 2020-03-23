重点项目复工率接近九成

近日，位于上海长兴岛的江南造船（集团）有限责任公司在做好疫情防控的同时，加快复工复产。图为江南造船（集团）有限责任公司厂区。

新华社记者 丁 汀摄

3月21日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家发改委、财政部等部门负责人介绍了重大投资项目开工复工有关情况。

据了解，在各方面共同努力下，目前重大项目复工率已逐步回升。截至3月20日，除湖北外，重点项目复工率达89.1%。分地区看，目前南方地区重点项目复工率为98.1%，北方地区重点项目复工率为60.3%，其中东北、西北等地区还在陆续进入施工期。分行业看，重大铁路项目已基本复工，京沈高铁等一批重大铁路项目正在抓紧施工建设。重大公路、水运项目复工率为97%，北京至雄安高速公路等一批重大公路项目已复工并加快推进。

“重大水利工程复工率为86%。引江济淮工程、云南滇中引水工程等重大水利工程已复工建设。重大能源项目已基本复工。中俄东线天然气管道中段工程已复工。总投资950亿元的乌东德水电站工程已全面复工。重大外资项目已基本复工。宝马全球最大生产基地——沈阳华晨宝马第三工厂项目2月17日复工后正加紧推进。其他领域的重大项目也在积极推进。”国家发改委投资司司长欧鸿说。

为推进重大项目开复工，国家发改委会已同有关方面采取多项措施，包括加强投资项目远程审批服务，确保项目审批、核准、备案等前期工作不受疫情影响；做好调度协调，对重点项目开复工建立按日调度机制；加大资金支持等。

财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲介绍，截至目前，已经下达2020年中央基建投资对地方转移支付资金的进度比去年同期提高了12.6个百分点。“同时，我们还提前下达车购税资金2500多亿元，港口建设费70多亿元，民航发展基金240多亿元，这些资金全部都用来支持公路、港口、航道、机场等基础设施建设。我们还提前拨付了中国铁路集团总公司200多亿元促进铁路建设复工复产，铁路现在复工情况非常好。”宋秋玲说。

在人员方面，目前有关部门正积极做好供需衔接、健康互认和运输组织，以包车、专列等形式开展“点对点”和“一站式”输送人员返岗。“目前，国铁集团开行农民工返岗专列已经达到300多个列次，实现了人员安全、有序、快捷的跨省运输、顺利返岗。”国家发改委基础司副司长郑剑说。