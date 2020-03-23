湖南重点项目投资3050亿元

新华社长沙3月21日电 （记者阳建）湖南省日前举行的投资暨重点建设项目推进电视电话会议，明确了160个2020年省重点建设项目，计划年度投资3050亿元，强调紧盯全年投资增长10%的目标，充分发挥投资对“稳增长”的关键作用。

为了加快推动产业链上下游协同复工和服务业企业复工营业，突出央企和骨干民企对实体经济的带动效应，湖南省发改委发布了2020年“5个100”实施计划，包括建设重大产业项目119个、重大科技创新项目110个、重大产品创新项目120个，引进110个以上500强企业项目，引进116名左右科技创新人才。

湖南省发改委有关负责人介绍，今年将持续深化放管服改革，跟踪落实税收优惠、融资贷款、就业用工、财政奖补等96条政策措施，深入开展疏解治理投资“堵点”专项行动。同时，依托全省吸引民间投资重点领域项目库，通过适当延长合作期限、创新运营模式等，提高PPP项目自身收益，激发民企投资活力。

湖南省政府还强调培育一批新增长点，支持各地布局建设一批5G商用、大数据、人工智能等新型基础设施项目，大力发展在线办公、在线教育、数字娱乐等新兴业态，加快工业、农业、文旅3大类30个特色小镇建设。