热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

湖南重点项目投资3050亿元

2020年03月23日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

新华社长沙3月21日电 （记者阳建）湖南省日前举行的投资暨重点建设项目推进电视电话会议，明确了160个2020年省重点建设项目，计划年度投资3050亿元，强调紧盯全年投资增长10%的目标，充分发挥投资对“稳增长”的关键作用。

为了加快推动产业链上下游协同复工和服务业企业复工营业，突出央企和骨干民企对实体经济的带动效应，湖南省发改委发布了2020年“5个100”实施计划，包括建设重大产业项目119个、重大科技创新项目110个、重大产品创新项目120个，引进110个以上500强企业项目，引进116名左右科技创新人才。

湖南省发改委有关负责人介绍，今年将持续深化放管服改革，跟踪落实税收优惠、融资贷款、就业用工、财政奖补等96条政策措施，深入开展疏解治理投资“堵点”专项行动。同时，依托全省吸引民间投资重点领域项目库，通过适当延长合作期限、创新运营模式等，提高PPP项目自身收益，激发民企投资活力。

湖南省政府还强调培育一批新增长点，支持各地布局建设一批5G商用、大数据、人工智能等新型基础设施项目，大力发展在线办公、在线教育、数字娱乐等新兴业态，加快工业、农业、文旅3大类30个特色小镇建设。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn