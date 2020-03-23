善用蒙中医药防控疫情

面对新冠肺炎疫情，内蒙古乌拉特后旗蒙医医院院长格日勒图，带领全院员工，发挥自有的“蒙医蒙药制剂工匠创新工作室”特长，努力提升植物标本制作、制剂能力，研制创新覆膜制作方法，研发多种新特蒙药和蒙医艾灸治疗技术，实现蒙草药种植技术新突破，为增进民族地区人民身心健康做出了巨大努力。

专注于民族医药的地方特色，格日勒图组织院药事管理委员会研究讨论，对蒙医药优势专方、验方进行筛选，及时拿出对预防流感、疫病等能起到积极作用的蒙药制剂方案，包括口服制剂昂查奈日拉嘎和沙参止咳汤，已经形成的配方额尔登7味汤、呼和嘎日迪9味丸、义和哈日9味散等内服、外熏、随身携带蒙成药。由制剂室人员亲自熬制汤剂并免费提供给就诊患者和医务人员。基于典籍以侧柏叶和黑云香等制成烟熏药，外用制剂伊笋哈日丸，通过特异气味对空气进行消毒。这些特殊药物的特别味道，对患者也有独特的安慰作用和疗效。

相关数据表明，蒙医药在早诊断、早介入、早治疗，特别是在疾病恢复期的康复治疗方面以及全程参与诊治是非常有效的。据内蒙古卫健委透露，内蒙古按照国家统一部署，充分发挥蒙中医药作用，在新冠肺炎救治过程中参与治疗率达98.7%，为当地提升治愈率、降低病亡率提供了有效措施。

3月19日，在内蒙古自治区政府新闻办举行的疫情防控工作新闻发布会上，指挥部医疗救治专家组组长、内蒙古自治区人民医院院长孙德俊表示，目前，全区全部确诊患者“清零”、医护人员“零感染”。在此次新冠肺炎防治中，蒙医药成为特色，蒙药小香囊也被援鄂医疗队带到了湖北，赠送给方舱医院的出院患者和其他省市医疗队员，提高人们的抗病能力。