疫情对中国经济影响总体可控

3月19日，两趟高铁专列从湖北荆州出发，“点对点”输送1631人前往广东企业返岗就业。图为务工人员陈安心（前）准备上车。

新华社记者 程 敏摄

受新冠肺炎疫情影响，前两个月中国经济运行主要指标增速有所回落，但疫情对中国经济的影响短期来看总体可控。《韩国先驱报》网站3月17日报道说，3月份，韩国对中国的出口表现出复苏迹象，韩国3月1日至10日期间对中国的日出口额达到4.36亿美元，较今年2 月同期增长20.8%。彭博社近日报道说，中国的零售业正在恢复，大城市对此表现出谨慎而乐观的态度，周大福珠宝集团约 85% 的门店恢复运营。据美国《福布斯》双周刊网站3月17日报道，随着对新冠肺炎的担忧消退，中国各地的餐馆正在逐渐重新开业。《经济学人》网站报道称，中国正逐步战胜疫情，工厂和餐饮业逐步恢复，中国股市表现比其他国家都要好。

从1—2月主要经济数据来看，中国国民经济受到疫情影响处于下行阶段。如今，疫情不只影响中国经济，欧洲、日韩、美国都受到比较强烈的影响。股市、期货、黄金、石油、大宗商品价格都反映出这种情况。

目前，中国疫情已经得到很好的控制，其他国家疫情还处于蔓延阶段，这些国家的经济会继续受到影响。中国股市虽然在下跌，但是跌幅没有其他国家大。国际避险资金不断流入，中国金融体系未来会比较稳定，货币政策仍然具有较大的操作空间。短期内，中国经济走势不会出现大幅下跌。

中国经济在短期内仍然面临一些困难和挑战。首先，应当妥善解决今年应届毕业生以及农民就业问题，因为就业问题的解决会直接带动消费增长；其次，要防止产业链、价值链断裂问题。在非典时期，出现了一些企业关停破产情况，产业链发生断裂。虽然大型企业韧性较强，但是，这些企业生产流程中一般会有小型企业参与。所以，目前对中小型企业的支持非常关键；最后，由于疫情影响，货品的国际运输受到一定阻碍，导致一些产业的国际合作受到影响，对方国家可能会从本国或其他国家寻找合作伙伴弥合其内部产业链和价值链，中国相关产业可能会失去一部分国际市场。因此，要化解疫情对进出口的影响。

中国根据实际情况不断推出宏观调控政策。疫情发生以来，党中央、国务院部署出台了三批支持疫情防控和复工复产的税费政策，减免企业社保负担，给予税收优惠，助企业渡过难关。金融机构累计发放千亿元优惠利率贷款。2月以来，国家各部门以及地方政府陆续出台了一系列稳就业举措。中国在疫情防控中持续加大资金投入，截至2月24日，各级财政累计下达1008.7亿元。

疫情过后，中国要将各方面的改革纳入议事日程，推动体制改革谋求更大发展，释放更多经济潜力，如土地改革、户籍制度改革、进一步加快推进城市化等。这是未来中国经济增长改革红利的动力来源。

（段兴汉采访整理）