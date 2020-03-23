武松打虎，并非全凭力气。大抵是以智助勇，最终才打死了老虎。

从春节前武汉实施针对性防控措施，时至今日，战果丰硕，形势积极向好发展。这次抗击新冠病毒之战，再次彰显了凡事讲科学的重要，正是科学决策、科学施救、科学攻关，才有了今天向好的局面。

科学决策。突如其来的疫情在武汉发生后，很快引起中央高度重视。 1月21日晚，中央电视台首次播出习近平总书记对新冠肺炎疫情防控的指示。1月25日农历正月初一，习近平总书记主持中共中央政治局常务委员会会议，专门听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员。会议决定，党中央成立应对疫情工作领导小组，在中央政治局常务委员会领导下开展工作。党中央科学决策，精准施策，并派出中央指导小组赴湖北指导抗疫。2月10日下午，习近平总书记在北京地坛医院远程诊疗中心，通过视频连线武汉市收治新冠肺炎患者的金银潭医院、协和医院、火神山医院，称赞奋战在疫情防控一线的广大医务工作者、干部职工和人民解放军指战员。习近平指出，当前疫情防控工作正处在胶着对垒的紧要关头，一定要坚持下去，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。习近平总书记提出的湖北、武汉“保卫战”的战略定位，对打赢新冠病毒阻击战，控制疫情蔓延势头，赢得了时间。

科学施救。科学决策之后，需要在重点疫区精准施策，科学施救。在武汉，中央一声令下，以最短的时间，先后建起了雷神山医院、火神山医院和多处方舱医院，大大缓解了确诊病人和危重病人治疗等病床的压力。

为打赢湖北保卫战、武汉保卫战，打赢疫情防控人民战争、总体战，各省自治区市医护人员和医护物资纷纷驰援湖北。武汉，集中优势兵力打“歼灭战”。

人民军队闻令而动，牢记宗旨，勇挑重担，敢打硬仗；各省自治区市医护人员和物资也纷纷驰援湖北。

针对湖北省医疗资源和病人需求之间的矛盾，在中央的指导下，建立了16个省份支援武汉以外地市的对口支援关系，以一省包一市的方式，全力支持湖北省加强病人的救治工作，对打赢湖北保卫战、武汉保卫战起到至关重要作用。

科学攻关。救治需要对症下药。新疫情，一开始找不到对应药物。医疗科技人员紧急筛选药物，不断摸索中西医结合救治办法，逐渐取得成效，痊愈出院者增多。据来自抗疫前线消息，经历几次集中决战，重点疫区湖北新冠肺炎救治效果稳步提升，但疫情形势依然严峻复杂，湖北消化存量的任务依然艰巨。显然，取得决战胜利还有时日，还需要继续科学攻关，综合多学科力量，协同推进抗疫成果。

3月2日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时指出，生命安全和生物安全领域的重大科技成果也是国之重器。这是对国之重器内涵的科学定位。过去，我们多理解国之重器是指火箭、卫星、原子弹、导弹、航空母舰等庞大的军事或民用装备而言，习近平总书记的指示，让国人把涉及生命安全和生物安全领域的重大科技成果也看为国之重器，立意更高远了。

有这方面国之重器，才能最大限度保障国人生命安全和生物安全。

（作者为本报原副总编辑）