智慧社区，抗疫战中显“智慧”

“今日团购石榴，25元一斤，一份5斤，要买的接龙。”看到微信群里发的团购消息，广州市民陈先生填上了自己的名字。“这是小区附近水果店组织的团购群，防疫期间大家不出门，水果店支持线上下单再统一送货到小区。”在上海市黄浦区半淞园街道，市民张先生进入公寓楼前，先拿出手机，向保安亮出绿色的“随申码”，然后将二维码对着楼的门禁扫一扫，就能开门进入。

社区是疫情防控的最前线。防疫期间，各地居民逐渐适应社区开展的各种新管理方式。从线上团购到智能门禁，从“健康码”到疫情快讯精准推送，社区智慧管理为疫情防控加上了效率和质量的“双保险”。

线上团购买菜——方便

“开门七件事，柴米油盐酱醋茶。”防疫期间，社区封闭管理，保障居民正常采购食品和生活用品成为社区管理中的头等大事。为此，不少社区与线上购物客户端开展合作，方便居民购物。

最近一个月来，载着几十份超市商品的送货车每天定时来到武汉市海德公园小区。“盒马社区集单的货送到了，请大家按照顺序一户一户来领取。”小区物业服务中心的工作人员开始在群里通知居民领菜。自2月3日起，武汉市盒马鲜生部分门店开展社区团购服务，前一天居民在群里下单，第二天门店工作人员统一送菜进社区。

外卖平台饿了么则在武汉市的11个社区推出买菜生鲜自提服务站。这些自提服务站都设在距离社区1公里范围内的地方，可帮助居民减少出门采购的距离。居民只需在APP中点击“买菜”，确认收货时间，然后下楼取菜即可。

业内人士认为，像这样电商走进社区的购物模式在疫情过后仍将有很大发展空间，在价格、品质、售后、便利性等方面会比传统菜市场和商超更有优势。

在中国国际经济交流中心副理事长魏建国看来，此次疫情冲击也是“新型消费革命”的时机。消费方式的升级是通过线上线下、移动支付等实现消费的便捷化；消费服务的升级是通过个性化服务、点对点的精细化服务，使消费对象得到最大的消费满足。

进门亮健康码——安全

社区封闭管理的另一大难题是如何对进出人员进行登记。近期，多地推广手机“健康码”，大大减轻社区工作人员的负担。

2月11日，杭州市健康码率先在支付宝客户端上线，首日访问量即达到1000万。健康码采用了红黄绿三色动态管理：绿码代表一切正常；黄码代表需实施7天内隔离；红码代表需实施14天隔离。2月21日，杭州健康码升级，实现了与电子健康卡、电子社保卡的打通使用，市民可凭支付宝健康码看病。

在上海，健康码名叫“随申码”。半淞园街道试点推行的“随申码+”应用拓展，将“随申码”与社区门禁码“二合一”，同时支持刷脸及自动测温功能，实现了居民在社区的无接触出入。

2月29日，国家政务服务平台推出防疫健康信息码，公众可以通过微信小程序中的入口进行申领服务。3月2日，全国一体化政务服务平台防疫健康信息码在支付宝小程序上线，并与浙江等地的健康码接入互通。截至3月10日，全国200多座城市的居民可在支付宝领取健康码，覆盖公交地铁、社区、写字楼、机场车站等十二大常用的生活场景。

防疫有智能机器——高效

防疫期间，不少社区采用多种智能科技产品助力防疫，比如机器人送餐、居家无感健康监测、无人机消毒等。上海市长宁区江苏路街道华山居民区的“消毒员”就是一台大疆T16植保无人机。它能携带16公斤的喷壶，装上消毒药水，在小区出入口、空地、健身设施、垃圾箱房周边等开展高空消毒作业。“无人机每天工作15分钟，相当于四五个工作人员干2个小时的活。”据华山居民区党支部书记潘志歌介绍，无人机在户外的公共区域消毒，可以让社区工作人员集中精力做好电梯按钮、走廊扶手等楼道内部细节的消毒。

在天津，科大讯飞的“智医助理电话机器人”为近百家社区卫生服务中心的辖区居民提供防疫资讯。通过该服务，市民会接到语音电话，收到新冠肺炎知识、自我防护策略等语音提示。“智医助理电话机器人”还可以协助基层医疗卫生机构开展重点人群的健康随访、疾病筛查等工作。据天津市宝坻区海滨卫生院工作人员介绍，之前收集居民和患者情况都是人工电话随访，工作量很大，但上线电话机器人后，只需设置好呼叫任务，结束后直接查看统计结果，这样可以“把医务人员从繁重的重复工作中解放出来，有更多时间服务患者”。