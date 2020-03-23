走，看看春日的武汉街景

3月22日，在武汉市洪山区中百仓储光谷购物广场，顾客正在买菜。

本报记者 张武军摄

武汉东湖磨山樱园景色。

新华社记者 熊 琦摄

几声春雷，一阵豪雨，整个城市被浇了个通透。

3月22日上午9点多，记者走出酒店时，虽是阴天，但见，绿树的嫩芽油亮油亮，道旁的樱花艳艳灼灼。

辛师傅是我们碰到的第一个采访对象。他来自滴滴社区爱心车队。此刻，正载着两位社区志愿者去药店采购药品。

两个月间，光在武汉城中跑，他的车子里程表数字就已经多出了7000多公里。“武汉的春天，真美啊！以前，每天大概得出车五六趟，一般都是带着居民出去看病、买药，或者帮社区运送些物资，一直没有时间仔细打量街景。”辛师傅说。

洪山区珞喻东路百利堂药店门口，几个身穿红色背心的社区志愿者正在排队采购药品。“比2月份松快多了。”药店工作人员杨先生记得，2月中旬武汉小区实行24小时全封闭后，药品采购量急剧上升，最紧张时，药店门口排着长队，一个志愿者单次买过五六十袋药。

“现在想买的药一般都有备货，库存也充足了。”杨先生告诉记者，为应对突发情况，药店还安排了店员24小时电话值守，可以随时送药上门。

中午11点多，美团外卖员李金艳正在拿着手机埋头接单。前天，她刚从荆州老家回到武汉复工。两个月来，她待在老家很着急。得知湖北省内可以凭健康码出行了，就和几个亲戚开着私家车赶回武汉复工。“有个人的健康码，去社区开个证明，接收单位有个复工证明，都还比较方便。”李金艳说。

“往常一个人每天能跑五六十单，现在一个上午才接了10单，不过，总算有收入了。”李金艳眉宇间透着欣慰。

华莱士快餐店门口，四五个外卖小哥正等待接单。店员肖师傅是武汉本地人，他告诉记者，这家开在华中科技大学对面的快餐店，学生是主力消费人群，生意最好的时候一天能接四五百个外卖单。学校推迟开学，2月份一度掉到每天100单以下。“现在恢复了一些，每天有150单。”肖师傅最大的心愿，就是疫情早日结束，学校复课。

“您是租户还是业主？请出示下健康码和出行证明！”返汉的社区居民多了起来，洪山区金地·华公馆小区的保安主管熊涛最近很辛苦。虽然小区在一周前就挂上了“无疫情小区”的牌子，居民出入还是要测量体温，做登记。“每个人都有一个健康码，进出小区都要查。”熊涛说。

虽然小区还未完全“解封”，但快递明显多了起来。记者在现场看到，来自顺丰、盒马鲜生、淘宝、天猫、唯品会、京东等公司的快递堆了一地，小区居民可以下楼自取。志愿者戴蕾会把快递跨着门栏交给居民。戴蕾和同事们还在封控点边上临时搭建了一个帐篷，用以存放快递盒子。

“2月份快递不多，以防护物资为主。进入3月后，每天大概有500多件快递，生活日用品多了起来。看，这是一箱化妆品。”戴蕾指了指旁边一件快递。

据悉，从3月21日开始，武汉主要商超已陆续恢复正常营业。

3月22日是中百仓储关山光谷店第一次对居民开放。下午3点多，家住洪山区的刘女士，在超市入口提交健康码、测量体温后，推着小车进了超市。这是她自小区全封闭管理后，第一次出门采购。“小区帮忙团购了爱心肉和活鱼，但还是想自己亲手挑点新鲜菜。”她说。

记者看到，整个门店分上下两层，总面积4000多平方米。一层为生活家用，二层是生鲜蔬果，货品丰富，服务员正在认真码放和清点货品。周边小区居民推着购物车在现场采购。“今天是开放第一天。目前看，顾客量还没上来。”周店长说。

现场逛超市的一些社区居民说，出门就是为了“散散心”。目前，武汉居民采购物资途径越来越多元。除了小区团购，随着快递业复工，线上下单更加方便。

“武汉封城后，有段时间人手非常紧张，门店一度只有20名员工。现在，已达到100多人，复工率超过90%。”周店长说。