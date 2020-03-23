一

3月7日，武汉。东西湖方舱医院。

屋外，“沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风”。屋内，庆祝“三八”妇女节的小小活动正在进行。

《相亲相爱一家人》《好人一生平安》……节目一个接一个，笑语欢声不断。

半个小时眨眼间过去。最后一个节目——医护人员把一杯杯香气四溢的奶茶和礼物递到女患者手中。这礼物都是医护人员平时舍不得吃、舍不得用而攒下的。许多人流下激动的眼泪。

一位即将出院的女患者，紧紧握着新疆第二批支援湖北医疗队领队陈晖的手说，我们从没想到会在方舱医院过妇女节，真是太难忘了！大家会永远记住这个节日，记住新疆，记住美丽大方热情细心的你们。谢谢你们！

这是我们的缘分。领队陈晖感慨，十年来，全国十九省市对口援助新疆，无数援疆干部为建设新疆付出了太多太多，其中就有湖北人、武汉人，这次是轮到我们“报恩”来了。

“陈妈妈，来，我们一起拍照。”医疗队里，队员们都叫陈晖为“陈妈妈”。

“我们一起喊：我们都是石榴籽。”

伴随相机的“咔嚓”声，这感人的一幕永远定格在武汉东西湖方舱医院。

为了这次庆祝活动，医疗队提前十多天就开始筹备。队里的宣传员巴哈古丽·托勒恒负责方案设计。还记得2月12日在方舱医院跳舞的哈萨克族姑娘吗？就是她。一曲《黑走马》红遍全国。

从2月7日开始，新疆第二批支援湖北医疗队已在方舱医院连续作战一个月。这支队伍由来自乌鲁木齐市、巴音郭楞蒙古自治州、和田地区、喀什地区、克拉玛依市、吐鲁番市医疗机构的一百零二人组成，包括汉族、维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、回族五个民族，是一个真正的民族大团结医疗队。

队员们说得最多的话是，要像石榴籽那样紧紧地抱在一起，就没有克服不了的困难。

二

张玉梅，中共党员，1975年出生。和田地区人民医院呼吸科护士长。

2月4日凌晨4点，睡梦中的张玉梅被一阵急促的手机铃声叫醒。她拿起手机一看，是护理部总护士长。

“张护士长，请你马上通知你们科护士，你们科有一个支援武汉的名额，请大家自愿报名。”

“我报名。”张玉梅立刻说。

手机那头停顿了一会儿，又问：“你再考虑考虑？你和你爱人二十几年分居两地，聚少离多。听说你爱人去年6月才回来，你们两口子团聚不容易。”

“谢谢您的关心！我考虑好了。”张玉梅回答得斩钉截铁。

放下电话，张玉梅就起来收拾行装。爱人也起来帮她一起整理，并问她，“不打算通知科室其他人了吗？”

“我们科的情况我最清楚，三个怀孕的，三人探亲回不来，还有四个人孩子太小。我是护士长，又是我们科唯一的党员。这个时候我得站出来。”

姑丽扎尔努尔·艾尔肯，1986年出生。喀什地区第一人民医院神经外科重症监护室护士长。

2月4日上午10点半，正在上班的姑丽扎尔努尔·艾尔肯接到驰援武汉的报名通知，立即报了名。11点半前往机场。没带任何行李，甚至没来得及拿身份证。路上，她打电话告知爱人。爱人有些惊愕：“你咋不提前告诉我？”

“对不起，实在来不及。我是共产党员，是护士长，又有重症监护经验。你知道，喀什这些年在全国人民的援助下，变化太大了。武汉人民也在支援新疆。现在轮到我们去支援武汉了，我要让武汉人民感受到新疆人民的爱。”

“我为你骄傲！我会在家带好孩子的。你一定要注意安全，我等着你平安归来！”爱人对姑丽扎尔努尔说。

姑丽扎尔努尔后来才知道，医院报名支援武汉的有一百多人，院方初步筛选了二十人，最后确定派出十五人驰援武汉。她觉得自己非常幸运。

巴依尔·杜古尔加甫，1983年出生。克拉玛依市中心医院心血管内科护士。

“妈妈，有个地方叫武汉是不是？”巴依尔的儿子依仁庆举着手机问，“妈妈，手机里说，那个地方的人生病了。你不是治病的人吗？你去帮他们治治。”

“如果需要妈妈，妈妈一定去。妈妈走了，你不想妈妈吗？”巴依尔问儿子。

“想呀！我每天写一个数字，写到30妈妈就回来了。妈妈，我能不能直接写30，你就回来呀？”

“不行，要一个一个地写。”巴依尔抱起六岁的儿子亲了又亲。

2月4日凌晨，医院通知报名驰援武汉。巴依尔直接给护理部主任发去微信：我要去武汉！两个小时后，巴依尔接到驰援武汉的通知。

巴哈古丽·托勒恒，1985年出生，自治区维吾尔医医院党政办副主任。

2月4日中午，自治区维吾尔医医院党委书记陈晖把巴哈古丽·托勒恒叫到办公室：“古丽，听说你1月28日就写了请战书。这次愿不愿意跟我去武汉？我需要一名负责联络宣传的副领队。”

“愿意，太愿意了！我爸爸上世纪八十年代曾在部队服役，他们的部队就在武汉。小时候常常听爸爸说起武汉。”

“这个病的传染性很高，你怕不怕？”

“不怕。我们五十六个民族是一家，现在武汉有疫情，只要我们团结一心，就没有克服不了的困难。”

“好，就这么定了，半个小时后跟我出发。”

……

2月4日，上百人的团队以最快的速度集结完毕，朝着武汉的方向前进！

三

医疗队负责的是武汉东西湖方舱医院C区护理工作和两千多名医护人员入口通道。2月7日医疗队进入方舱医院，安装电脑，准备物资，铺好病床，准备病历，贴床号……迅速完成前期筹备工作。

2月9日，武汉东西湖方舱医院接收第一批患者。尽管C区收的都是轻症患者，但有的患者心里牵挂在其他医院的亲人，晚上睡不着，唉声叹气。

队员们看在眼里，急在心上。当天晚上，领队陈晖就召集会议研究对策：上下午固定时段，党员带头对患者进行心理疏导，领着患者唱歌、跳舞、练八段锦。有些少数民族队员的名字太长，患者记不住，年轻的医疗队员就在防护服上写上自己起的幽默“绰号”，逗得患者哈哈大笑，让患者紧张的情绪得到舒缓，也唤起他们对新疆的热爱和向往。

队员们每天的工作内容细碎繁杂——给病人定时测体温、量血压、测量氧饱和度、发药、抽血、取咽拭子、搬运分发物资……患者遇到各种生活问题，饭凉了，水没了，晾衣服找不到地方，也都来找他们。队员们马不停蹄地给患者送去温暖。在队员们的细心护理下，越来越多的患者康复出舱。他们发来一封封感谢信。

领队陈晖曾长期在基层工作，能说一口流利的维吾尔语。这次，年过半百的她临危受命。来到武汉后，她像妈妈一样关怀着每一位队员。她细心地记下2、3月份过生日的队员名字。来自和田的杨娜娜是队员里第一个在武汉过生日的。杨娜娜怎么都没想到，队里为她准备了蛋糕和礼物。吹蜡烛时，杨娜娜许了三个愿——希望疫情早点结束，希望患者早日康复，希望队员们早点回家。目前，已有十二位队员在武汉度过了难忘的生日。

队员们亲切地称陈晖为“陈妈妈”，陈晖却总说，是我们的队员太好了。刚来时，许多队员不适应武汉的气候，身上起了湿疹，但大家都扛着。“其实我很心疼。我最大的责任就是完成任务后，把他们健健康康地带回新疆。”陈晖说。

值得一提的是，在新疆医疗队身后，还有一支默默服务的新疆后援队。由褚雅琴、梁子建组织志愿者，冒着被传染的风险采购、运送物资，一批批医疗、生活物资和办公用品，被及时地送抵新疆医疗队。队员们说，后援队想得真是太周到了，大到洗衣机、打印机、防护服，小到护目镜、口罩、卫生巾、纸尿裤、指甲刀，全部准备齐全。在武汉开饭馆的新疆老板，还给队员们送来抓饭、炒面和馕。

3月7日下午，随着最后一位患者出舱，武汉东西湖方舱医院患者清零，并实现了患者零死亡、医护人员零感染、安全生产零事故、进驻人员零投诉、治愈人员零复发“五个零”。新疆护理队（方舱）获评全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体，在武汉打了一场漂亮的抗疫阻击战！

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 20 版）