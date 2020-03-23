患难见真情  共同抗疫情

为行业变革和技术创新提供机遇

柯睿杰

突如其来的疫情让我对中国和中国人民的了解更加深刻。中国在抗击疫情取得积极效果的同时，也为行业变革和技术创新提供了机遇。中国将成为远程技术运用的重要推动者，中国经济也将在疫情结束后恢复增长

新冠肺炎疫情暴发后，中国在较短时间内就出台多项举措，包括延长春节假期、鼓励远程办公等，以减少人口流动，遏制病毒扩散。突如其来的疫情让我对中国和中国人民的了解更加深刻。舍身忘我、救助病患的医务工作者；坚守岗位、确保城市运转的建设者、环卫工人、快递员；远程办公的企业员工、在线上课的老师和学生……关键时刻，中国展现出果敢与勇气，中国人民展现出强大自律。我对此表示钦佩。

疫情发生后，微软在积极行动，支持中国抗击疫情。我们第一时间为火神山医院、雷神山医院等新建的专门收治医院提供了IT基础设施。当前，中国各地正有序推进复工复产，大中小学也安排远程教学授课。在各方共同努力下，微软在两周内为中国1769所学校打造了在线教育平台，向企业用户开放了免费的远程办公服务。

在疫情防控的特殊时期，以远程协作为基础的新型动态组织模式，展现出活力和适应性。此前，微软已借助云办公平台和工具，实现了从无纸化办公到全数字化运营的过渡和提升，打造全数字化的运营体系。复工以来，微软中国的大部分员工都居家办公，他们在云协作平台上成立了应急反应小组，不同部门之间积极合作，为抗疫救助举措开辟了绿色通道。

中国在抗击疫情取得积极效果的同时，也为行业变革和技术创新提供了机遇。最近两个月，远程技术加速普及覆盖，成为企业安全、有序复工复产的有力支撑，也为远程办公、在线教育等提供了广阔的实践空间。可以预见，中国将成为远程技术运用的重要推动者，中国经济也将在疫情结束后恢复增长。

疫情是全人类共同面临的挑战。作为一家跨国技术企业，微软积极推动全球合作，为抗击疫情提供最大支持。除了捐款和提供微软产品及服务外，我们还不断投入更多资源支持企业复工复产，帮助学校停课不停学，力争将疫情的影响降到最低。

汇溪成流，共克时艰。只要我们共同努力，就一定能创造一个更加美好的未来！

（作者为美国微软公司全球资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官，本报记者李欣怡采访整理）

持续投资中国创新型企业

孟 樸

中国的经济体量和抗风险能力已今非昔比。尽管疫情会对中国经济社会发展带来一些挑战，但有“危”就有“机”。一些经济新业态展现出强大成长潜力。疫情结束后，中国医疗卫生领域的信息化水平将进一步提升。中国整体的抗风险能力也会得到很大提高

为支持新冠肺炎疫情防控工作，高通公司向中国红十字基金会捐款购置了一批负压救护车和其他抗疫物资。高通公司积极响应中国政府抗击疫情的号召，第一时间启动内部应急机制，为中国区的数千名员工提供防护建议和支持，并在差旅、上班等方面采取灵活安排。公司还提倡员工居家远程办公，维持了公司正常运营，并继续为中国客户与合作伙伴提供服务。

中国第五代移动通信技术（5G）产业正在快速发展。20多年来，高通与中国移动通信产业链各个环节展开紧密合作，合作伙伴已扩展到智能手机、集成电路、物联网、汽车等众多行业。目前，我们许多客户的产品正处于上市关键期。为确保客户产品能够如期进入市场，高通的工程师全力以赴，与中国客户及合作伙伴并肩作战，努力克服不利条件。疫情给中国中小企业发展带来一定影响，高通将通过风险投资基金，继续投资和支持中国创新型中小企业发展，尤其是5G应用领域的初创企业。 中国的经济体量和抗风险能力已今非昔比。尽管疫情会对中国经济社会发展带来一些挑战，但有“危”就有“机”。一些经济新业态展现出强大成长潜力，例如智能制造、无人超市、虚拟社交、在线消费、互联网医院、远程教育、网络办公等。

面对疫情，在应急指挥、交通枢纽和医院管理等领域，5G可以发挥重要的通信保障作用。由于5G具有高带宽、低时延和大容量的技术特点，因而能在远程指挥、远程会诊、大数据管理、防疫机器人、红外线测温仪等公共卫生管理领域发挥更大作用。可以预见，疫情结束后，中国医疗卫生领域的信息化水平将进一步提升。中国整体的抗风险能力也会得到很大提高。这些都将推动中国经济社会发展、国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高。

中国5G发展的良好势头不会改变，我们对此充满信心。未来，高通将进一步加强与中国伙伴的技术合作，持续推动中国5G商用进程，促进5G在工业互联网、智能机器人和移动电商等方面的应用实践。我坚信，在社会各界的共同努力下，中国政府和中国人民一定能打赢疫情防控这场硬仗，中国经济的前景预期更加稳定。

（作者为美国高通公司中国区董事长，本报记者暨佩娟采访整理）

迎来更加繁荣发展的未来

柯迪文

虽然疫情给中国经济带来一定影响，但巴斯夫对中国经济长期稳定发展充满信心。作为一个广泛布局中国的国际企业，巴斯夫从流程简化及宽松便捷的市场准入环境中获益匪浅

中国政府果断采取有力举措，遏制新冠肺炎疫情蔓延，取得了良好成效。疫情发生后，巴斯夫高度关注疫情形势变化，积极进行捐款捐物，支持中国抗击疫情。同时，我们与客户保持密切沟通，全力保障下游疫情防控重点物资生产企业的原料供应。我们坚定不移地与在中国的员工、客户以及社区等站在一起，共同抗击疫情。

为做好疫情防控工作，巴斯夫大中华区第一时间组成了应急管理小组，制定并有效落实各生产基地和办公场所的防疫措施。巴斯夫大中华区所有生产基地及办公室于2月10日全面复工。为确保员工、承包商及访客的健康安全和生产经营平稳运行，我们采取了严格的防控措施。例如，在巴斯夫上海浦东科技创新园，园区入口处设置体温监测点，定时对员工餐厅、会议室、班车等公共聚集区域进行消杀，餐厅座位间距离也进行相应调整，并安排员工采取分时用餐方式，尽量减少人员聚集。同时，我们提倡有条件的员工暂时在家“云办公”。

虽然疫情给中国经济带来一定影响，但巴斯夫对中国经济长期稳定发展充满信心。中国是全球最大的化工产品生产地及市场之一。我们预计，到2030年中国生产的化工产品将占全球产量的50%左右。中国是巴斯夫业务发展的主要增长市场，我们希望继续为中国化工市场的增长作出贡献。

中国不断深化改革、扩大开放，营商环境不断优化。作为一个广泛布局中国的国际企业，巴斯夫从流程简化及宽松便捷的市场准入环境中获益匪浅。巴斯夫在广东湛江投资建立的全资一体化生产基地就是一个例证。该项目于去年11月正式启动建设。项目预计投资总额达100亿美元，是巴斯夫迄今最大的对外投资项目，建成后将成为巴斯夫在全球的第三大生产基地。新的一体化生产基地将落实智慧生产理念，采用尖端技术并遵循最高安全标准，最大限度减少生产对环境造成的影响。

中国终将打赢疫情防控阻击战，也一定会迎来更加繁荣发展的未来。

（作者为德国巴斯夫大中华区总裁兼董事长，本报记者任皓宇采访整理）

始终与中国市场共成长

曾锡文

为打赢疫情防控阻击战，联合利华积极行动，一直在坚持生产除菌用品。我们看到了中国政府出色的决断力和中国人民团结一心的行动力。我们对中国市场的发展一直充满信心

为打赢疫情防控阻击战，联合利华响应中国政府号召，调度公司的全球资源，积极行动。我们自1月31日起，迅速组织在全球范围内的防疫物资采购。在上海市政府支持下，联合利华首批海外防疫物资于2月7日通过绿色通道快速入关，已被送往中国各地。联合利华已向中国多个省份捐赠了大量的防疫物资，包括洗手液、除菌皂、空气净化器等。武汉火神山医院刚建成，我们紧急调度的产品就出现在医院超市，优先满足抗疫一线的需求。

疫情发生以来，为满足中国市场和政府采购需求，联合利华一直在坚持生产除菌用品。2月10日起，联合利华旗下其他产品在华各地的生产线也陆续复工。我们密切关注员工的健康状况，加强生产环境消毒管理，实行轮流制排班和分桌用餐，以降低工厂内的人员密度，并主动向政府报备相关情况。在确保人员安全健康基础上复工复产，为战斗在抗疫一线的医护人员以及广大民众及时提供除菌产品和消毒用品。

为了加强消毒液的供应，联合利华还提前上线旗下一款植物的家居消毒新品牌。该品牌原计划3月底上市。面对突发疫情，公司克服种种困难从1月底就开始下单生产，很短时间内便顺利完成生产技术调试、测试等，提前启动生产线，并将产品送往最需要的地方。

中国已成为联合利华全球增长最快的市场。中国拥有广阔的消费市场，我们对中国市场的发展一直充满信心。随着中国市场呈现出数字化、年轻化等新特点，我们推出了更多新产品，并不断优化消费体验。未来，联合利华将扩大在中国投资和布局。一方面，我们会进一步完善供应链，使生产和供应更加均衡、灵活，确保紧急供应和日常市场需求均能得到满足。另一方面，我们将加快数字化、自动化等创新发展，打造智能化工厂，布局数字化市场。

深耕中国30多年，我们始终与中国市场共成长。在此次抗击疫情中，我们积极发挥企业优势全力抗疫。同时，我们看到了中国政府出色的决断力和中国人民团结一心的行动力，相信中国一定能战胜疫情。

（作者为联合利华北亚区副总裁，本报记者敬宜采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 17 版）