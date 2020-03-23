“我们恳请广东支援湖北荆州医疗队前方指挥部批准我们的再战申请！”3月19日，在广东医疗队撤离荆州之前，12名医护人员请求留在荆州继续战疫……

从2月10日接到国家卫健委通知，当晚即组队赶赴荆州，翌日凌晨2点，首批支援荆州医疗队抵达驻地，第一时间，由80名成建制组成的“南方医院战队”挺进洪湖。广东医疗队出征，争分夺秒……

洪湖是荆州市疫情防控形势最严峻的地方。“重点地区在哪里，我们就要派‘兵’到哪里。”广东支援荆州医疗队前方总指挥、广东省卫生健康委副主任黄飞说。

2月12日凌晨，第二批医疗队员250人抵达荆州；当天上午，238名医务人员就马不停蹄地奔赴荆州6个县市区。至此，广东支援医疗工作实现了荆州地区全覆盖。截至目前，广东已集中17个地市的最强医疗力量，累计向荆州派出7批581名医疗队员。其中，有南方医院感染内科主任侯金林、广东省人民医院急危重症医学部副主任蒋文新等知名专家，还有南方医院心血管内科主治医师黎健勇和急诊科主管护师梁燕等曾经参与抗击非典的“老战士”，他们把广东的抗疫经验，带到最需要的地方。

检测能力是疫情防控的关键，检测能力一旦提高，就可以快速排查密接人员、疑似患者，从而实现“四早”。广东医疗队到达洪湖之后，就近从武汉调配设备、派驻专业人员，建起标准化的核酸检测流程。

2月16日，在荆州市中心医院、荆州市第一人民医院建立的新冠肺炎重症救治中心投入使用，集中收治危重症和重症患者。通过搭建远程会诊平台，前方指挥部当天就连线广东省防控新冠肺炎临床专家组组长覃铁和，组织专家会诊，把两位危重症患者从死亡线上拉了回来……

短短十多天，广东医疗队和荆州市、海南省医疗队通力合作，通过集中收治危重患者、专家会诊解疑难、快速检测减存量、大数据筛查“助手”等手段，形成了“轻症逐步集中到县一家定点医院，重症危重症逐步集中到市区重症救治中心”“核酸检测下沉到县，流行病学调查下沉到村”等机制。“广东的思路、广东的方案，在荆州落地的一些做法，得到社会广泛认可，取得了显著成效。”黄飞说。

2月23日，钟南山院士远程连线前方指挥部和各医疗分队，并特别嘱咐：“荆州的情况有转机，现在要集中在危重病人的救治上。”2月24日，广东医疗队对口支援的荆州市迎来了全市首次新发病例“零新增”，受疫情影响较重的洪湖则迎来第二次“零新增”。

3月3日上午，江陵县宣布，新冠肺炎确诊和疑似病例全部“清零”。在用红黄绿三色标注的疫情地图上，从标示“中风险”的黄色变成了绿色。

暖风过处，绿草如茵。江陵清零后，荆州市下辖的松滋、石首、公安、监利和洪湖相继清零。

广东省对口支援领导小组专门组织防疫物资，给予荆州最大程度的支持与保障，据不完全统计，通过政府调拨和社会捐赠渠道，广东支援湖北荆州的抗疫物资累计价值约1.6亿元。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 06 版）