“遇事不后退，全力向前冲”

“今天到雷神山医院进行交接，明天开始我们就要独立接管病区了。”3月15日，河北第七批支援湖北医疗队队员、河北省人民医院护士长王娜到雷神山医院C10病区交接班；工作间隙，她带领病区的患者做了一会儿养生操，“过几天再给他们配上音乐，大家做起来就会更起劲。”

王娜自2月19日随河北第七批支援湖北医疗队离开家乡到达武汉；2月22日下午，与医疗队员正式进驻武汉大学中南医院工作。这支队伍成为湖北省外第一支进驻该医院的医疗队。3月10日，医疗队将武汉大学中南医院最后一名新冠肺炎患者转出，经过不到48小时的休整，又与雷神山医院对接，准备开启下一阶段的工作。

在正式进驻雷神山医院接管病区前，王娜和医疗护理员已来过好几次，熟悉工作内容、学习医疗流程、了解患者情况。对于即将到来的新任务，王娜充满信心：“这个十几天建成的医院，布局非常合理，管理也十分科学，相信我们会在这里高标准完成任务。”

截至目前，河北省共派出12批共1100人支援湖北，其中1085名医务工作者支援武汉，另有15人支援神农架；人员分别来自全省220家二级以上医疗机构和疾控机构，涵盖内科、重症、中医、护理、检验、影像、呼吸和防疫等专业。

在武汉第七医院重症监护室里，河北第五批医疗队队员王晓芳一直在忙碌着……虽然自2010年开始，她一直在张家口市第一医院重症医学科工作，但在这里，王晓芳还是有很多不习惯。“进出隔离病房前，穿防护服、戴防护眼罩等步骤要在20分钟内完成；从病房出来后，还要经过3个房间全流程多次消毒，就算动作熟练也得半个多小时。”王晓芳说，虽然工作环境有风险，但同事们从不抱怨，“到了战场，就应该遇事不后退，全力向前冲。”

王晓芳每天5：45起床，下班回到宿舍已是17：50；虽然很累，但她觉得一切都很值得。“亲爱的武汉，待疫情结束，我以另一种身份欣赏你美丽的风景，好好看看这座英雄的城市。”王晓芳在日记里这样写道。

“我年轻，是最合适的人选。”这是肖思孟报名参加河北首批支援湖北医疗队时写下的理由。肖思孟今年26岁，是河北省中医院呼吸二科的一名“90后”护士。1月26日她刚下夜班，还没来得及回家与父母告别，便随河北第一批医疗队赶赴武汉。“我们为有你这样的女儿感到骄傲，做事要细心，保护好自己”。当她与父母打电话告别时，父母给予她极大的支持。

刚到武汉第三天，肖思孟就剪掉一头长发。“虽然我爱美，不过为了方便穿戴防护服，剪掉就剪掉吧。”平时除了量血压、测体温、铺床，肖思孟还要给病人喂饭、喂水、喂药，经过精心照护，她和同事管护的病床已有30名患者陆续出院。

截至3月22日，河北省医疗队累计救治患者1540人，其中重症患者180人、危重症患者91人。累计治愈出院942人，累计护理患者6404人；累计检验核酸样本8144人份，完成CT拍摄1780人次，完成1166例发热、疑似和确诊病例的流行病学调查。

湖北神农架，河北医疗队队员奋战的身影在穿梭……“神农架确诊病例数虽然较少，但神农架地大面广，管理难度大，且乡、村两级医疗条件比较薄弱。”河北省支援神农架工作队防控救治组组长瞿长宝说，了解情况后，医疗队与当地专家立即拟定工作方案，为乡镇卫生室医护人员现场培训，以及时提升基层对应能力。

在神农架，河北省疾控中心应急检测队队员们还要协同神农架检测人员，到定点医院、集中隔离留观点采样，转运标本。为实现当天疑似病例全部检测完毕，做到日清日结，他们每天两班倒；虽然辛苦，但队员们工作热情都很高。“疫情当前，支援湖北、支援神农架，我们责无旁贷。”应急检测队“90后”队员刘萌说。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 06 版）