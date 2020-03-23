前段时间，2019年度国家最高科学技术奖获得者黄旭华的一段往事，经媒体报道引发热议。上世纪80年代，我国核潜艇进行危险性极高的极限深潜试验，黄旭华要求同参试人员一起随艇深潜。作为总设计师，他本不需要亲自参与深潜，在世界范围内也无此先例。但他态度十分坚决，“我和你们一起深潜”。

为什么核潜艇总设计师要主动带头参与试验？亲身参与，有助于摸清设计好坏，随机处理疑难问题。更重要的是，带头是无声的号召，是最有力的动员。总设计师加入深潜团队，减轻了参试人员的紧张情绪，凝聚起整个团队的信心和斗志。一个团队里，每个人的职责使命、任务分工各有不同，如果没有人带头、没有人负责，显然无法握指成拳、形成合力。带头人同大家一起奋战，大伙便有了主心骨、向心力，团队便有了舵手、目标，工作也更有劲头。这是科学管理的重要一环，更是软实力涵养的必然要求。

党员干部带头，历来是我们党的政治优势和光荣传统，也是疫情防控工作不断取得实效的重要保证。自疫情防控阻击战打响以来，各级党组织和广大党员干部冲锋在前、英勇奋战。有的在除夕夜告别亲人奔赴前线，有的毅然投身最危险的工作，有的“轻伤不下火线”站好岗守好责……关键时刻，党员冲锋的身影令人动容、给人力量。党员干部勇当先锋、敢打头阵，靠前指挥、临危不惧，充分发挥先锋模范作用，广大群众就有了标杆和榜样，疫情防控就会众志成城、万众一心。

“人不率则不从，身不先则不信”。以身作则、率先垂范，是胜过语言的动员，也是潜移默化的引领，是“行动力量”的生动体现。无论过去还是现在，领导干部带头冲在前、干在先，都是我们党走向成功的保障。革命战争年代，喊一声“跟我上”和吼一声“给我上”，一字之差、天壤之别。改革开放初期，闯将们冲破僵化思想束缚搞包干、办特区，激活了发展动力，带动了农业生产和特区建设。党员就是标杆，干部就是示范，群众看党员，党员看干部。上级与下级，党员与群众，冲锋陷阵在一起，流血牺牲在一起，攻城拔寨在一起，攻坚克难在一起，这样的动员力、战斗力殊为宝贵。

走在前、作表率，体现的不仅是工作方法和态度，更是领导艺术和治理水平。领导带头才能严字当头，党员争先才能实干当先。哪个地方和部门党员干部示范带头做得好，哪里就干事状态士气高、政治生态风气正、勇往直前底气足，有力有效履行党和人民赋予的使命任务。无论是管党治党还是脱贫攻坚，党员领导干部既明确工作思路与举措，又以身作则领着大家冲在前、干在先，提振的不只是信心干劲，更有落实能力、进取能力。党员干部躬身践行、做好示范，既领之、又导之，就能形成上下协同、整体联动的总体效应。

“上为之，下效之”。率军者披坚执锐，执戈者战不旋踵。层层示范，层层带动，上级带下级，党员带群众，疫情防控就能筑起铜墙铁壁，改革发展就能所向披靡。发扬好带头上、作表率的政治优势，一定能助力我们的事业不断克服艰难险阻，从胜利走向新的胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 04 版）