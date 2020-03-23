3月21日，贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场，塞尔维亚总统武契奇（左）与中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组成员“碰肘”致意。

新华社记者 石中玉摄

当地时间3月21日晚，塞尔维亚首都贝尔格莱德，尼古拉·特斯拉机场灯火通明。停机坪上，塞尔维亚总统武契奇、中国驻塞尔维亚大使陈波、塞卫生部长、塞国防部长……所有人翘首企足，满是期待。这是一场高礼遇的迎接。

19时30分，肩负着使命和希望的塞航A330专机平稳落地。飞机驾驶舱两侧舷窗伸出中塞两国国旗，迎风飘扬。舱门开启，在众人热烈的掌声中，中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组一行6人走下飞机。武契奇快步走到舷梯旁，与专家组成员“碰肘”致意。

之后，武契奇分别在塞尔维亚国旗和中国五星红旗上献上满怀情意的一吻。两面国旗的一角紧紧绑在一起，这份守望相助的寓意令人动容。

“感谢习近平主席、感谢中国共产党、感谢中国人民。只有中国能够帮助塞尔维亚战胜疫情。”武契奇说，“中国医疗专家组的到来对塞尔维亚的抗疫斗争至关重要。塞主管部门将马上同专家组进行对接，认真听取专家组的建议。”

在中国人民全力抗击疫情时，塞尔维亚政府和人民以实际行动给予中方有力支持：“塞尔维亚人民永远和中国兄弟在一起”音乐会在贝尔格莱德唱响，民众挥舞旗帜在寒冷的冬夜向正在抗击疫情的中国人民表示支持……

陈波表示：“当前，塞尔维亚面临遏制疫情蔓延的巨大挑战。作为铁杆朋友，中国义不容辞，愿为塞方的抗疫斗争尽微薄之力。中国愿同塞尔维亚人民一起，共战疫情，直至胜利！”

随专机而来的还有呼吸机、监护仪、除颤仪、可视喉镜等大批医疗物资。物资包装上画着由两国国旗拼成的爱心形状，以及用中塞两国文字标明的“铁杆朋友，风雨同行”。

“危难之际，中国为我们运来了医疗设备和物资，这将有助于挽救塞尔维亚人民的生命。”武契奇说，“我们深知，中国的抗疫斗争仍在进行。中国专家组的到来为我们带来了战胜疫情的希望和信心。患难见真情，这份心意塞尔维亚人民世代铭记。不管未来国际风云如何变幻，塞尔维亚人民将永远和中国人民站在一起。”

“感谢无私无畏的中国朋友”“中国专家们，你们给我们带来了希望”“疫情结束的第一时间我要去中国表达感谢”……视频、照片，塞语、中文、英语多个版本的点赞刷爆塞尔维亚各大社交媒体，塞尔维亚国家电视台、国家通讯社对中国专家组的到来进行了全程电视、线上直播，风雨同行的铁杆友谊在这个国家不断传递。

早在3月15日，塞尔维亚就收到了中国捐助的一批新冠病毒核酸检测试剂盒，这是塞尔维亚收到的第一批来自国外的疫情防控物资援助。3月22日，第二架载有医疗援助物资的空客A320从上海起飞，抵达塞尔维亚。

“朋友是时间的果实。”贝尔格莱德大学政治学院教授德拉加娜·米特洛维奇表示，“中国提出的构建人类命运共同体理念为解决当今世界面临的共同挑战提供了中国方案，为人类社会实现和平、共同发展和持续繁荣指明了方向。各国只有同心协力，才能战胜疫情。”

夜已深，贝尔格莱德街头很多地标建筑亮起巨幕五星红旗或鲜艳的红色灯光，致敬患难与共的“铁杆朋友”，给人温暖，给人希望。

（本报罗马3月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 03 版）