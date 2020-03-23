抗击疫情需要国际社会团结协作

近来，美国一些政客多次公然借新冠肺炎疫情对中国进行污名化。众多美国和国际社会各界人士表示，病毒来源是科学问题，将病毒与特定国家相联系、搞污名化，严重违背世界卫生组织等国际机构关于新发传染性疾病命名的指导原则，不仅煽动种族主义和歧视仇外、无助于本国疫情防控，也严重阻碍国际社会团结协作抗击疫情。

“病毒没有国界，它影响的对象也不分种族、肤色、财富多少”

世卫组织多次声明，反对将病毒与特定国家、地区相联系。今年2月，世卫组织将新冠肺炎命名为“COVID—19”。“在世卫组织和联合国粮农组织等机构的共同指导原则下，我们必须找到一个不涉及地理位置、个人或人群，同时方便发音且与疾病有关的名称。”世卫组织总干事谭德塞表示，此举可以避免使用不准确或污名化的名称，同时也为未来可能出现的其他冠状病毒提供标准格式。

“病毒没有国界，它影响的对象也不分种族、肤色、财富多少，所以应避免将病毒与某些人联系起来。”世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安日前表示，2009年的甲型H1N1流感大流行始于北美，但人们也没有称它为“北美流感”。“疫情当前，大家需要团结协作。”

一些美国媒体评论说，美国一些政客污名化举动，是赤裸裸的种族歧视行为，意在转移美国国内对政府应对疫情不力的愤怒。

《大西洋月刊》刊文说，污名化行径的第一个目的在于让公众相信犯错之人不是美国政府，“但这一目的难以达到，因为我们都看到了灾难性的误判及其后果”；第二个目的则是煽动仇华情绪。

美国联邦众议员刘云平表示，美国政府的污名化言行在亚裔群体中制造恐慌，试图转移民众对政府应对疫情不力的愤怒。“此时能够提供帮助的国家恰恰是中国。美国可以从身处抗击疫情一线的中国医生和科学家身上学到很多东西，也可以与中国合作，获取至关重要的医疗设备和物资。”

“应对疫情需要严谨、科学、负责任的态度，而不是煽动种族主义和歧视仇外。”美国华人精英组织百人会公共政策委员会主席胡泽群表示，“当务之急是国际社会加强沟通协调，积极开展抗疫合作。试图将病毒归咎于一种文化、种族或国家，只会阻碍这一努力，疏远那些原本可以相互合作和支持的人。”

“中国的行动是对个别国家挑衅和污名化中国的响亮回答”

新冠病毒源头是科学问题，需要听取科学、专业意见。应该用科学态度，实事求是地对此问题展开研究，而不能借机大行污名化和种族主义行为。

美国凯撒家庭基金会高级副总裁兼全球卫生与艾滋病政策主任耶恩·凯茨表示：“作为一名在艾滋病领域从业30年的人，我知道污名化无助于应对传染性疾病，更不利于维护公共卫生安全。”

美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨日前在回答网友提问时，特意纠正对方的不准确称呼。在他看来，“中国的经验是我们获得的最关键数据。他们采取措施，并实现了病例数量的减少……他们避免了大范围的感染。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示：“病毒没有国籍、没有国界。我们面临巨大威胁，全球必须加强合作，共同应对。”

澳大利亚前总理陆克文认为，污名化对抗击疫情没有丝毫帮助，反而会阻碍相关工作进展。“与其进行这种幼稚的政治谩骂，不如尽快召开二十国集团卫生及财长远程会议，共同商定全球化抗疫框架，彻底解决这一问题。”

俄罗斯总统普京表示，中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。“中国的行动是对个别国家挑衅和污名化中国的响亮回答。”

“外交需要信誉，危机时期尤其如此”

病毒无国界，是全人类共同的敌人，需要国际社会共同携手应对。国际舆论批评美国一些政客借污名化诋毁中国抗击疫情努力的行径，认为此举将严重破坏国际社会的团结合作，妨碍各方共同抗击疫情。

墨西哥前驻华大使瓜哈尔多表示：“白宫利用新冠病毒煽动种族主义不意外，但可悲。”

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年在新加坡《联合早报》刊文指出，疫情面前，没有一个国家、一个政府可以独善其身；要战胜病毒，就需要国家间的通力合作，而非妖魔化别人。

美国《外交政策》杂志网站刊文称，中国在疫情防控阻击战中建立起支持和推动国际合作的形象，而美国则上演了“一场责怪中国的戏码”。美国政府削减流行病预防预算、拖欠世卫组织会费并计划大幅削减全球卫生项目拨款，无益于国际社会开展抗击疫情合作。美国《外交事务》杂志则评论：“外交需要信誉，危机时期尤其如此。”

正如谭德塞多次强调，“将科学问题政治化不能帮助我们。人类正在同一个并不完全了解的病毒作斗争，只有团结应对，才能消除疫情。”

（本报布鲁塞尔3月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 03 版）