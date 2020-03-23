国家卫健委联合湖北集中开展疫情防控“疾控大培训”

人民网武汉3月22日电 （记者吴君）22日，国家卫健委联合湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部开展湖北省疫情防控“疾控大培训”活动，为当地培养一支不走的公共卫生队伍。

本次大培训为期一周，主要面向湖北各地疾控中心、医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心等从事公共卫生人员，采取“1+2+3+N”形式进行。即国家和省级资深专家在湖北开展1次师资培训；对新冠肺炎防控和其他相关疾病预防控制开展2个专题培训；聚焦社区、复工复产复学和特殊重点场所3个当前阶段疫情防控的关键阵地，进行针对性能力实操训练培训；针对各地区的个性化需求，由对口支援湖北人员支持N个针对性的公共卫生能力建设“定制培训”。

据介绍，在中央指导组指导下，国家卫健委前方工作组防控组组织专家编写印制了《新型冠状病毒感染防治社区手册》《重点场所、重点单位和重点人群防控指南》《依法科学精准做好新冠肺炎防控工作技术方案》《新型冠状病毒肺炎社区服务者心理支持技巧50问》《新冠肺炎防控手册（漫画版）》（城镇版、农村版）等6套教材共计53.6万本，作为培训工作手册。防控组还将派出督导组分片包干，加强培训的质量控制和效果评价。

国家卫健委相关负责人表示，这次培训既着眼当前疫情防控工作需要，又放眼疾控队伍长远发展要求，旨在提高基层疾控人员和社区工作人员的防控能力和水平，为保障人民生命安全和身体健康筑牢防线。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 02 版）