用全面辩证长远的眼光看待我国发展

当前，全国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。同时，境外疫情扩散蔓延，对世界经济产生不利影响，给我国经济发展带来新的挑战。当此之际，我们要牢记习近平总书记强调的“用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展”，准确把握当前复杂经济形势，坚定我国发展的必胜信心。

受国内外多种因素影响，目前我国经济下行压力持续加大，疫情对经济运行造成较大冲击。但综合起来看，我国基本民生保障有力，社会大局保持稳定，经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变，疫情的影响是短期的、外在的，也是可控的。这场抗击疫情的严峻斗争表明，我国拥有雄厚物质技术基础和强大供给能力、适应能力、修复能力，国民经济经受住了疫情冲击，综合国力经受住了“压力测试”，这是一个基本事实。

全面看待我国发展，就要把握整体、抓住要害。尽管疫情冲击明显，但前两个月规模以上工业总产值仍然达到11.5万亿元，社会消费品零售总额超5.2万亿元，完成固定资产投资超过3.3万亿元，表明经济超大规模的优势没有改变。同时，疫情防控期间，基础工业和防疫物资保障有力，关系国计民生的重要行业生产没有中断，一些行业还保持着比较好的增长，尤其是以口罩、防护服为代表的应急和医疗物资产能产量快速提升。生活必需品和公用事业品供应充足，14亿人基本生活有效保障，消费品总体保持较好增长，供求关系保持总体平衡，表明强大的经济发展韧性没有改变。

辩证看待我国发展，就要用发展的眼光看问题，把握危中之机。疫情冲击之下，一些行业企业特别是新业态、新模式和新产品出现了逆势成长，网络购物、生鲜电商、在线教育、远程问诊、远程办公等新兴服务需求快速扩张，一些技术含量高的产品产量也逆势增长。这表明，新动能较快成长的势头没有改变，我们完全可以把短期压力转化为转型升级的动力。同时，在疫情防控的成效巩固后，我国发展的内生动力会不断释放出来，一些前期按下“暂停键”的经济活动会按下“重启键”“快进键”。

长远看待我国发展，就要有战略思维，观大势。我国经济长期向好的基本面，是由我国基本国情、发展基础、发展阶段、发展环境、发展潜力和动能、体制和制度条件、发展战略、宏观政策、发展目标等共同决定的，不会因疫情冲击而改变。我国经济总量已接近100万亿元，拥有全球最大的中等收入群体、1亿多个市场主体，是唯一拥有全部工业门类的国家，疫情不会动摇中国长期稳定发展的坚实基础。在前进道路上，有党的坚强领导，有集中力量办大事的制度优势，有万众一心、众志成城的民族精神，有改革开放以来积累的雄厚物质技术基础，有超大规模的市场优势和内需潜力，有庞大的人力资本和人才资源，有丰富的宏观调控经验和充足的政策空间，我们完全有条件、有能力、有信心战胜各种风险挑战，牢牢把握发展的主动权。

中国经济是一片大海。经历了无数次狂风骤雨的冲击，中国经济仍然具有资源潜力巨大、内生动力充足、发展活力强劲的特征，具有稳中向好、长期向好的大势。面向未来，只要我们坚定信心，变压力为动力、善于化危为机，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就一定能够战胜各种困难挑战，推动中国经济乘风破浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 01 版）