“村儿警”织牢防控大网

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从2014年起，河南省创新推出“一村（格）一警”工作，经过6年的发展完善，现已建起覆盖全省各个村庄、城市网格的新型警务模式。疫情期间，河南7806个警务室、4.3万个警务工作站发挥情况熟、反应快、智能化的优势，做好疫情防控、推动复工复产。

一个谣言，差点儿击垮一家企业。

今年2月，河南新乡长垣市亿信集团突起传言：公司高层确诊新冠肺炎。数十名技术员、工人不明真相，停下机器。长垣市公安局的“村儿警”及时赶到，仅用4小时便查清谣言。

“村儿警”为啥反应如此迅速？处理如此果断？河南省副省长、公安厅厅长舒庆说，从2014年起，河南开篇破题“一村（格）一警”工作，不断纵深推进，再完善提升，已建起覆盖全省各个村庄、城市网格的新型警务模式。这次疫情“大考”，检验出“一村（格）一警”情况熟、反应快、智能化的优势，检验出基层民警、辅警的战斗力。

战疫打响以来，密布河南全省的7806个警务室、4.3万个警务工作站，迅速变身防控一线的“战斗堡垒”。9834名社区民警、4.3万名辅警早发现、重防范、化矛盾、保民安，被群众称为贴心的“警察蓝”。

脚板+科技

做到情况熟、防控早，反应快、能兜底

“进厂的时候，工人抱着行李，正在往外跑。”2月12日上午11时，接到“微警局”案件通报，满村派出所所长李洪伟、“村儿警”侯力感到事态严重。亿信集团公司日产上百万只口罩，一旦停产，影响不小。

先劝说工人，再寻找信源。两人很快查清：一名外来人员的亲属确诊，与此人无关，更没有传染公司员工。谣言澄清，人心安定。

长垣市公安局局长封民说，疫情防控期间，“微警局”加强巡查网络谣言，由驻村民警及时公布事实真相、处理结果。同时，协助测控体温、打击制假售假，保障辖区44家口罩、防护服生产企业复工复产。

河南人口多、警力少，治安状况复杂，如何提升防控能力？在“一村（格）一警”布局基础上，强化“脚板+科技”，做到情况熟、防控早，反应快、能兜底。

郑州市公安局桐柏路分局三棉东社区民警宋凯2018年初到基层时，一头雾水。老民警教她，迈开两条腿，练就“铁脚板”，摸清底数，才能心里有数。宋凯用4个多月时间走遍了123个楼栋1803户群众，了解到老旧小区情况后，便着手推动对小区进行封闭管理、技防物防改造。与此同时，她手机上安装了“一村（格）一警”智能工作平台。该平台可以提醒社区民警“今天任务”“走访考察任务清单”，做到信息精细推送、要素智能采集、任务精准派单、矛盾隐患动态清零、档案自动生成、考核实时完成。凡有需要关注人员，平台推送信息，民警及时上门走访。

大年三十下午，宋凯接到社区通报，有一名疑似患者，需要紧急隔离，可此人情绪激动，拒绝配合。她冒着被感染的危险，赶到疑似患者家门口，讲风险、说政策，终于说服其住进定点医院。第二天下午，该患者确诊，半月后治愈。

群防群治+联动调解

及时发现苗头，化解矛盾纠纷

郑州国贸商圈面积有20平方公里，住了19万人，客流量大、租房户多，一度案件高发。社区民警张娟到任后，督促商场、小区增加保安力量，增设高清监控设备；配合文化路分局警力，集中侦破手机扒窃、入室盗窃、电信诈骗等“硬骨头”案件。仅用3年时间，原来每天案发20多起的国贸社区，实现全年200多天“零发案”。

一次，有位女租户买菜回家，见房门敞开，客厅有个陌生男子在翻箱倒柜。她试问对方身份，说是房东儿子，而房东无子！女租户立刻岔开话题，择机拍下人像，待对方离开后迅速报警。

情急中拍的照片难免模糊，无法比对。张娟仔细分析案情，发现其对周围环境十分熟悉，很可能是本地住户。她叮嘱保安密切关注，一旦发现目标，立即报警。张娟日夜蹲守，逐户摸排。一天早上，她进电梯巡查，正巧撞见嫌疑人。她一边稳住对方，一边呼叫增援，在保安赶来后迅速将其拿下，当场搜出3部被盗手机。

“社区民警既要专业作战，又要发动物业保安员、平安志愿者、平安协会等力量，群防群治才能事半功倍。”郑州市公安局文化路分局局长王浩说。

“村儿警”“片儿警”常年“泡”在基层，与村居法律顾问、人民调解委员会联动调解，还可以及时发现苗头，化解矛盾纠纷。

3月1日，在兰考县坝头乡张庄村“讲礼堂”，村警务室的民警徐光辉主持化解了一起持续多年的邻里纠纷。

争执所为，不过80厘米宽的一垄地，可村民荆某和谷某互不相让。今年2月底，两家矛盾升级，荆某脸被划破，住进医院。徐光辉眼见小纠纷越闹越凶，联合村干部到田间测量地块，到家里耐心说服。最终，当事人各退一步，达成和解协议，不误春季备耕。

党员先锋+民警职能

民警进村（居）“两委”班子兼职，服务更贴心

2月初开始，大部分居民自觉“宅”在家里。可是，困难群众的生活怎么办？

在鹤壁市，迎宾社区的张再胜腿有残疾，独自居住。社区民警付雪琴了解情况后，组织辖区党员、退役军人、志愿者组成“暖心小分队”，及时采购、捐赠生活物资，送给张再胜等困难户。张再胜感动不已：“社区不仅‘零疫情’，而且‘最温暖’。”

付雪琴不仅是“片儿警”，而且兼任社区党支部副书记，直接参与基层社会治理。和付雪琴一样，河南全省有8452名社区民警、34756名社区辅警进村（居）“两委”班子，兼任村（居）党组织副书记、村（居）委会副主任，兼任率分别达到100%和98.5%。

党组织设在警务室、警务工作站，针对群众急需急盼，贴近贴心做好服务。近两个月来，基层民警和辅警因地制宜运用大喇叭广播、拉条幅、贴告示、无人机巡查等方式，向群众宣传疫情防控、复工复产知识；用好微信群及时发布权威信息，积极回应群众关切；结合“百万警进千万家”活动，加大对企业走访力度，协助做好员工体温监测、动态管理。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 08 版）