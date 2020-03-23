维护良好秩序 从身边小事做起

新冠肺炎疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下凝聚起同舟共济、众志成城、共克时艰的强大力量。各地方各部门一手抓疫情防控，一手抓复工复产，出台一系列政策措施，推动经济社会平稳有序运行。

连日来，围绕维护良好秩序、恢复生产生活，广大读者纷纷来信，说现象、谈感受、提建议。

见到“42”开头的身份证，往往会采取限制措施，这种“一刀切”的做法有些偏颇

从应急响应到联防联控，从一线救治到科研攻关，从物资保障到群众支持配合……疫情防控是对国家治理体系和治理能力的一次大考。对此，党中央作出一系列部署要求，各地各部门着力抓好贯彻落实。

在湖北武汉市读者张蕴弛看来，疫情防控是一项全方位的工作，涉及医疗卫生、交通运输、社会治安、市场监管、教育科研、物资生产等不同环节和领域。最根本的是，各地各部门要始终坚持以人民为中心，立足本职工作，做好统筹文章，完善重大疫情防控体制机制，打赢这场疫情防控阻击战。

精准施策，是遏制疫情蔓延势头、维护经济社会秩序的重要原则。但是，据山东曲阜市读者杨孔翔反映，个别基层工作人员见到身份证号码以“42”开头的人员，往往会采取限制措施，即便该人员能够证明自己没有去过湖北。“这种‘一刀切’的做法明显有些偏颇。有关部门及工作人员应充分考虑实际情况的复杂性，考虑群众切身利益和感受，把问题考虑得更周全，把工作做得更细致。”杨孔翔说。

如今，各地正在有序推进复工复产，一些行业产能逐步回升。来信中，很多读者认为，各级党委政府应守土有责、守土担责、守土尽责，统筹好防控与帮扶两大责任。河南南阳市读者石天苑说：“有关部门应针对不同区域情况，落实分区分级精准防控策略，特别是推动企事业单位认真落实员工健康监测、工作场所消毒等防控责任。一旦发现不符合疫情防控要求的，立即责令整改，坚决防范因复工复产带来疫情扩散风险。另一方面，有关部门要主动服务，积极创造良好条件，协助企业解决用工、原材料、市场等方面的困难和问题。”

来信中，还有读者谈到，信息发布及时、公开、透明，是稳定人心、维护秩序的重要方面。“疫情发生以来，各地各部门几乎每天都在利用新闻发布会、互联网等平台发布疫情信息。特别是针对一些热点舆情事件，有关部门及时调查、追究责任，这都有助于让广大群众享有充分的知情权。希望能继续保持，如此才能有力遏制谣言杂音的滋生，避免不必要的恐慌情绪。”广东广州市读者郭马宁说。

公众应增强法规意识，主动配合防控工作。规范社区防控力量管理也势在必行

全国上下众志成城抗击疫情中，仍存在不和谐的音符。有的不法分子利用防护物资需求激增的机会，以次充好，以假乱真，牟取非法利益，严重扰乱市场秩序，严重危害群众生命健康。

“前不久，新闻曝光一李姓男子在网络发布虚假信息，骗取他人钱财。他给买家寄去的根本不是口罩，而是薯片。他的不法行为及时被司法机关绳之以法，被依法判处有期徒刑六年。对这种人就该严惩！”湖北嘉鱼县读者吕可玫说。

疫情防控关键期，依法科学有序防控至关重要。不少读者来信表示，无规矩不成方圆。疫情防控越是吃劲，就越不能乱作为、胡作为，越要回到法治的轨道上。特别是加大对危害疫情防控行为的执法司法力度，加强治安管理、市场监管等执法工作，同时依法规范捐赠、受赠行为，确保受赠财物全部及时用于疫情防控。

云南昆明市读者赵铁元观察发现，在一些社区，有人拒绝体温检测强行冲卡、有人不戴口罩被纠正后殴打管控人员、有人因无法扫码进不了家或者出不了门而引发冲突。“社区是疫情防控的重要环节。这些矛盾冲突带给我们的一个深刻警示是，公众应增强法规意识，主动配合防控工作。此外，规范社区防控力量管理也势在必行。”

实践证明，依法治理是最可靠、最稳定的治理。云南红河哈尼族彝族自治州读者陈长在来信中谈到，既要依法严厉打击抗拒疫情防控、造谣传谣、制假售假等违法犯罪行为，也要依法严格约束权力，在处置重大突发事件中推进法治建设。

在宁夏银川市读者何云倩看来，疫情期间，司法机关也应该积极主动提供法律服务，加强矛盾纠纷排查化解工作，注重法律法规的宣传教育，通过法律手段推动全社会团结一心，形成遵纪守法、共同战胜疫情的良好氛围。

社区工作者、志愿者深入“最后一公里”，夯实基层基础

最近，中国人民大学2018级本科生付雨霏度过了一个特别的19岁生日。生日这天，她是在防控疫情志愿者服务工作中度过的。自从了解到家乡的疫情，她主动报名参加了江西新余市锦龙小区的防疫工作。

“我主要负责值守社区出入口，为社区居民开办、补办出入许可证，并协助进行住户排查。”付雨霏说，她在岗位上收获了关怀言语和温暖笑容，也看到了疫情之下的理解与真情。

在全国各地，像付雨霏这样的社区志愿者还有很多。他们为居民测体温、登记出入人员、宣讲防疫政策、清除卫生死角，做了大量工作，为经济社会的良好运行打下了基础。

来信中，还有不少读者介绍，很多地方的志愿者协会自筹款项，为疫情严重地区捐赠防疫物资。“上个月，我们街道收到了山东郓城县志愿者协会寄来的防护用品，还有一些组织捐赠了紧缺的生活物资，真的是雪中送炭！” 湖北鄂州市读者韦春华说，“大家的心更近了，更能团结起来抗击疫情了。”

社区处在抗击疫情的前线，守护着良好社会秩序最基层的关卡。四川绵阳市读者赫卫国结合自身工作介绍，为了严密防范输入风险，社区要全面排查进入人员，非本小区人员原则上不允许进入，如果确实需要进入，要出示健康码、测体温且登记备案。

“社区虽小，责任尤大。确保人员正常、安全出行，以及生产生活物资正常流通是首要职责。”赫卫国说，“我们身处最基层，离群众最近，就应该知冷暖、知需求，努力把群众的事情办好。”

人人守秩序，世界更美丽。期待生活中的小秩序能够保持下去

疫情防控阻击战的最终胜利、经济社会的正常秩序，离不开广大群众的配合与支持。

“个人自觉是社会秩序稳定的前提，个人防控意识的提升是打赢疫情防控阻击战的力量之源。如果我们每个人都能自觉、团结一致抗击疫情，整个社会的秩序就会健康稳定。”江苏无锡市读者刘佳说，很多不必要的麻烦都是盲目从众惹的祸，呼吁每个人从自身做起，秉持科学精神，保持理性思考，不要盲目跟风、从众。

还有一些读者在来信中介绍，疫情发生以来，有人制造和传播谣言，有人未经批准擅自设卡拦截、阻断交通，有人拒不执行防控措施……“如此种种，造成诸多社会隐患与危险。每个人都必须树立公共道德、法治精神，决不允许肆意妄为、破坏秩序。全社会要加强警示教育，呼吁每个人成为良好秩序的维护者。”内蒙古呼和浩特市读者卢立山说。

在一些地方，还有人故意隐瞒信息，干扰破坏疫情防控。“这会引发社会焦虑和恐慌，不利于社会秩序的稳定，同样属于违法行为，应该予以惩处。”安徽宣城市读者曹鑫明说。

维护良好秩序，要从自身做起，从身边小事开始。“如今，每次进超市买菜、乘公交车，都要先排队、扫码登记、测体温，保持安全距离。疫情让我们增强了安全意识，同时也告诉我们，良好秩序，可以从排好队开始。”山东东营市读者周铭训说。

“讲文明、守秩序最能体现一个人的素养。人人守秩序，世界更美丽。有序排队，文明购物，按序乘车……疫情期间，我们更加注重遵守生活中的小秩序。我们期待，这种生活中的小秩序能够保持下去，希望疫情后的社会秩序也能变得更好。”周铭训说。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 07 版）