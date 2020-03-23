“想参与志愿服务还得走‘后门’！”张美荣往社区疫情防控微信群里发完第七期《社区“疫”线战场英雄谱》后说。

自愿参加，且没有物质报酬，社区志愿活动为啥还要走“后门”？

张美荣是一名退休教师，现任河南郑州市金水区通信花园社区党委副书记、志愿服务站站长。新冠肺炎疫情发生以来，通信花园社区党委密切关注，及时行动，1月26日就向全社区发出党员志愿者“召集令”。以离退休职工为主的社区老党员们闻令而动，纷纷主动要求参与社区疫情防控。只有17名专职工作人员的通信花园社区，迅速召集了500多名志愿者，其中不少是已过花甲、古稀之年的退休职工。

平时社区工作卖力，如今组织开展志愿服务也不含糊。张美荣建起了27个微信群，涵盖社区的每一栋楼宇和每一名党员志愿者。根据平时了解，在充分发挥楼长作用的同时，她及时为各楼栋指定了党小组组长，再由楼长和党小组组长安排楼层负责人。

层层摸排，短短3天时间，通信花园社区就完成了对区内2076户、7000多居民和租客的排查。哪一家从外地来了人，哪一家有孤寡老人需要照顾，哪一家按规定需要隔离，社区工作人员摸排得清清楚楚，定时动态掌握。几百名志愿者织成严丝合缝的防控大网，把病毒挡在了社区之外。

老党员志愿者们的热情始终不减。作为11号楼的老党员，省邮政储蓄银行退休干部刘桂珍每天都严格监管，时时查看，在楼组防控工作群里反馈信息。除完成这项工作外，她还自愿报名参加社区防控巡逻队；只是报名晚了一步，名额已满。

刘桂珍坐不住了，先找党小组组长继续要求，又联系张美荣走“后门”，还怕不行，干脆直接跑到社区“请战”。张美荣被这位老姐妹的精神所感动，就把她写进了《社区“疫”线战场英雄谱》。

张美荣定期搜集社区志愿者的故事，然后撰写“英雄谱”发到微信群里。社区的志愿者们都以上榜做“英雄”为荣。河南大学2018级学子赵羽涵也受母亲影响，自愿加入到社区疫情防控当中，母子俩共同登上了第九期“英雄谱”。

看到越来越多的年轻后生加入到社区志愿者行列，张美荣非常高兴：“长江后浪推前浪，志愿防控有力量！”

不只是通信花园社区。新冠肺炎疫情发生以来，郑州市迅速启动“绿城使者——小红象·健康行”志愿服务行动，截至3月2日，全市共招募志愿者22.1万名，其中党员志愿者13.3万余名。他们活跃在社区、小巷，构筑起群防群治、联防联控的铁壁铜墙。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 06 版）