“阿姨，我把饭菜送来了！”在浙江杭州市下城区长庆街道，吴牙社区的助老员吴惠芬将热乎的饭菜送到86岁老人陈兰清家中……作为“红色快送队”的一员，吴惠芬每天都要为街道的独居孤寡老人送去饭菜。

为防控疫情，长庆街道不少社区的老年食堂暂时歇业，位于下城区的“武林大妈”平安志愿者服务团队发起成立“红色快送队”，成员包括楼道党员、助老员、热心群众等，每天为街道6个社区的190名老年人送餐、送药、送菜，截至目前已参与开展志愿服务800余次。

大年三十晚，吴惠芬带着鱼圆、水饺敲开陈兰清的家门，陪老人过了一个温暖的除夕。从那时起，街道承担伙食费，她主动承担起社区6户独居老人的送餐服务，一日三餐，买菜、做饭、配送，全由她一人包办。忙上忙下不说，吴惠芬还“要求高”。“得把饭菜做得精细些，让老人好消化，品类还要不重样。”这股认真劲儿，让陈兰清见她就竖大拇指，连连称赞“好闺女”。

“作为新时代‘枫桥经验’的生动实践，‘武林大妈’是下城区群防群治的一张‘金名片’。”下城区委政法委常务副书记史梁介绍：自2016年“武林大妈”平安志愿者服务团队组建，身穿红马甲、头戴红帽子的“武林大妈”就成了杭州城一道独特的城市风景线，疫情防控工作开展以来，他们更是挑起社区防疫重任，践行志愿服务精神。

在浙江各地，越来越多的志愿服务团体奋战在疫情防控一线。浙江省委宣传部副部长、省文明办主任卢春中介绍：据不完全统计，浙江共有1万多个新时代文明实践中心（所、站）、各级文明单位、各类志愿服务组织280余万名志愿者参与疫情防控志愿服务，成为基层一线联防联控、群防群治的生力军。

前不久，温州青年倪考梦在网上发起“驰援温州行动”，为家乡筹措防疫物资，得到上万名温州青年响应。

志愿者马晓林为寻求医用消毒水，坐了6个多小时动车前往广东的一家生产厂家采购；法国华侨陈正儒搭乘飞机，将法国华侨华人爱心会捐赠的1.5万只口罩空运回国；一位旅居巴西的青年温商筹集捐赠口罩7.5万只；温州的一家书店老板张潇在店门口为市民免费分发口罩……短短10多天，遍布世界各地的温州青年志愿者加入到这场驰援行动，像“蚂蚁搬家”一般，直接或间接地筹集到价值超5000万元的防疫物资。

“280余万名志愿者的无私奉献为浙江打赢疫情防控阻击战注入了暖流，带来了正能量。他们在疫情防控和经济社会发展两个领域挥洒汗水、奉献才智，用爱筑起防疫墙。”卢春中说。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 06 版）