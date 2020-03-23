战“疫”就是活的教科书

读了3月18日贵报刊登的评论《上好疫情这堂“课”》，笔者颇有同感。的确，在目前上好战“疫”情这堂“课”太必要了。眼下，我们正在亲历的这场史无前例的战“疫”，它是一部内涵丰盈的活的教科书，其中蕴含了太多的精神力量、育人元素、生动题材。

这里有最为直观的中华民族传统美德教育的题材。疫情当前，中华儿女，人不分长幼、家不分贫富、地不分南北，有钱出钱，有物出物，有力出力，这是深植于中华民族血脉的守望相助、同胞情义。

这里有最为生动的奉献牺牲精神教育的题材。危难关头，这里有“拼着命” 救“命”的虔诚敬业,“捧着心”献爱“心”的人间大爱,“铆着劲”给“劲”的不遗余力。

这里有最为实在的感恩教育的题材。在保卫湖北、保卫武汉的社会力量凝聚中，有一种奉献爱心令人印象深刻，那就是“知恩图报”。爱是需要点燃的、需要传递的、需要接力的。惟有如此，爱才能不断增值、不断光大，方能形成“爱的闭环”。

这里有最为深刻的生命教育题材。疫情当前，生命有时很坚韧、许多时候则是很脆弱。人，最宝贵的东西是生命。生命，对于人只有一次。人们还是要敬佑生命、珍爱生命，让每个生命都成为最好的自己。

这里有最为真切的灾难教育的题材。新冠病毒肆虐，对人类是一次危难。危情突降，中华民族反而爆发出强大的毅力、韧劲,空前的坚强、空前的团结、空前的敢打敢胜！

战“疫”就是一部厚重的现实教科书，每位都要悉心阅读，必定能从中汲取滋养，终生受益。