国家外汇管理局：2月外汇市场运行总体平稳

本报北京3月21日电 （记者王观）国家外汇管理局20日发布的数据显示，2月份我国外汇市场运行总体平稳。2月份，银行结售汇顺差142亿美元，综合考虑远期、期权等其他供求因素后，外汇市场总体供求状况基本平衡。我国企业、个人等非银行部门涉外收支顺差96亿美元，较1月份增长5%，非银行部门涉外收支延续净流入态势。外汇储备基本稳定，人民币汇率在合理区间内双向波动，汇率预期平稳。

外汇局新闻发言人、总经济师王春英表示，我国外汇市场表现出更加理性、有序、成熟的发展态势，主要渠道跨境资金流动保持基本稳定。市场主体结售汇意愿总体平稳。2月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为59%，较去年同期上升5个百分点；衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为62%，较去年同期下降3个百分点。从主要渠道看，2月份货物贸易、直接投资结售汇和涉外收支延续顺差格局；境外投资者净增持境内债券140亿美元，1月份为净增持14亿美元。

《 人民日报 》（ 2020年03月22日 02 版）