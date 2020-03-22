各地发行新增地方政府债券达14079亿元

本报北京3月21日电 （记者邱超奕）截至3月20日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例6013例，其中重症病例1963例；累计治愈出院病例71740例，累计死亡病例3255例，累计报告确诊病例81008例，现有疑似病例106例。目前，我国内地已连续3日无新增本土确诊病例。自3月11日世卫组织宣布疫情已具有大流行特征以来，累计境外输入病例从85例增长到269例，增幅为216%，快于同期全球累计确诊病例98%的增幅。

21日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍我国重大投资项目开工复工有关情况。国家发改委投资司司长欧鸿介绍，目前重大项目复工率正在回升。除湖北外，对各省份约1.1万个重点项目统计显示，截至3月20日，重点项目复工率为89.1%。

财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲说，财政部积极出台措施支持重大项目复工复产，主要有三方面工作：一是加快拨款进度。当前已下达2020年中央基建投资对地方转移支付资金进度，比去年同期提高了12.6个百分点。同时还提前下达车购税资金2500多亿元，港口建设费70多亿元，民航发展基金240多亿元，全部用来支持基础设施建设。二是新增地方政府债券。已提前下达2020年新增地方政府债券18480亿元，包括专项债12900亿元，专项债全部用于基础设施建设。截至3月20日，各地发行新增的地方政府债券达14079亿元，占提前下达额度的76%。三是减免税费。

为满足重大项目的合理用地需求，自然资源部办公厅主任刘国洪介绍，自然资源部改革计划管理，精准投放增量；同时高度重视存量盘活，建立起安排增量必须要和盘活存量挂钩的机制。目前看，2017年以前批而未供的土地还有约1450万亩，存量盘活还有较大潜力。“通过改革增量的配置方式，加大存量的盘活力度，能够满足复工复产重大投资项目合理的用地需求。”

《 人民日报 》（ 2020年03月22日 02 版）