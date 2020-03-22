来自疫情防控一线的报道：主动请战 奋勇抗疫

3月10日，在武汉亚心总医院19楼2病区新冠肺炎隔离病房里，90岁高龄的周奶奶结束了27天的治疗，康复出院。“你们看，我都能好，你们一定更有希望康复。”出院前，她还给身边的病友打气。

武汉亚心总医院是香港亚洲医疗集团旗下一家按三级甲等医院标准建设的综合性医院，1月6日首批开设发热门诊。在得知武汉市病床紧张的情况后，医院主动提出将全部床位腾出，用于接治患者。从1月21日起，该院迅速改建发热隔离病区、重症隔离病区和疑似病区。

2月9日晚，武汉亚心总医院正式被确定为收治新冠肺炎患者的定点医院。“面对疫情，没有旁观者，我们要不计一切地勇往直前。”院长苏晞说。当晚，该院开始将4个楼层360个床单元的病房隔离出限制区、半限制区和非限制区3个区域，又将医护团队分成两个队伍：一队人员将正在住院的患者按照要求配合转院，另一队人员准备医疗物资及医务人员培训。

2月10日中午，武汉亚心总医院完成了90个床单元的改建工作，晚上就接收患者50人。3天后，医院共设置床位450张，同时将重症医学科和呼吸科专家集中在重症病区，其他专业医护人员经过系统培训后在轻症病区开展工作。疫情刚刚发生时，医院的一些医护人员已经回家休假，得知情况后，他们又克服重重困难返汉支援。“我为自己有着这样的战友感到自豪。”苏晞说，虽然抗击疫情很辛苦，但是每当有重症患者和年龄较大的患者出院，这里的医护人员都会很开心。

3月7日，武汉市疫情防控指挥部通知，武汉亚心总医院停止新接收新冠肺炎患者，做好现有新冠肺炎患者转诊、出院工作。现在，医院逐步恢复正常诊疗秩序。在这里忙碌了一个多月的医护人员本可以缓一缓，但他们仍然坚持不放松，“不获全胜，我们绝不收兵”。

除了在武汉亚心总医院作战，2月17日，该院的医护人员还与武汉亚洲心脏病医院，以及来自多地的医疗团队共600余人，共同接管沌口方舱医院，收治了1000余名轻症新冠肺炎患者。

截至目前，武汉亚心总医院共收治新冠肺炎患者821人，出院576人（治愈出院501人，转诊75人）。其中轻型、普通型患者占83%；重型、危重型患者占17%，开展急诊手术60台。

《 人民日报 》（ 2020年03月22日 02 版）