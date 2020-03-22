绝大部分地区“健康码”互认通行

新华社北京3月21日电 3月18日中央政治局常委会会议强调，要加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，积极有序推进企事业单位复工复产。低风险地区之间的人员和货物流动，必要的健康证明要做到全国互认。为贯彻落实中央政治局常委会会议和中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议重要部署，国务院办公厅会同各地区和国家卫生健康委等有关方面，推动建立了“健康码”跨省份互认机制，依托全国一体化政务服务平台实现了各省（区、市）防疫健康信息共享、“健康码”互通互认，全国绝大部分地区“健康码”已可实现“一码通行”。

目前，全国大部分省份已建设了本地“健康码”，在各地疫情防控中发挥了积极作用，但由于标准不统一、数据不共享、缺乏互认机制，也给人员跨地区流动带来了不便，成为制约复工复产的重要因素。为有序恢复生产生活秩序，助力各地区复工复产，需要加快推动各地区“健康码”在全国范围内“一码通行”。国务院办公厅会同有关方面快速推动各省（区、市）全面建立了“健康码”信息跨省互认机制，升级了全国一体化政务服务平台“防疫健康信息码”，及时完成各省（区、市）“健康码”技术对接和数据汇聚，可支撑跨地区互通互认功能，可实现健康信息一站式查询服务，可支撑“一码通行”实际应用。

为推动各地“健康码”互通互认，全国一体化政务服务平台提供了跨省份互认共享的三种实现方式：第一种是在不改变地方现有“健康码”的情况下，通过跨地区防疫健康信息数据共享，在本地“健康码”中增加跨地区互认功能。第二种是各地“健康码”与全国一体化政务服务平台“防疫信息码”对接，以全国一体化政务服务平台“防疫信息码”为中介进行转换，从而实现跨地区“健康码”互认。第三种是未建设本地“健康码”的地区，可直接采用全国一体化政务服务平台“防疫信息码”，同时结合本地防疫健康相关信息，实现跨地区互通互认。

目前，全国各省（区、市）依托全国一体化政务服务平台正在深入推广“健康码”互信互认应用，作为在交通卡口、居住小区、工厂厂区以及公共管理和服务机构的通行凭证，推进在全国范围“一码通行”。湖北、北京等地依托全国一体化平台实现了防疫信息共享，在符合本地防疫管理要求前提下推动人员有序流动。

《 人民日报 》（ 2020年03月22日 02 版）