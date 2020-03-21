【战地日记】王斐：与时间赛跑，破解重症救治难题

他曾在武汉大学度过七年的求学时光，对武汉有着特殊的感情；他有着临床和医疗管理双重经验，在新冠肺炎疫情防控最吃劲的关键阶段，他选择重回武汉，全力抗“疫”；在他的不懈努力下，重症救治工作取得了阶段性成效，相关工作经验在全国推广，成为此次疫情重症救治的亮点之一。他就是中央指导组医疗救治组成员，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处四级调研员王斐。

时间就生命

2月初，经过艰苦努力，疫情形势出现积极变化，但重型和危重型新冠肺炎患者救治起来的难度仍然很大。疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，全力救治重型和危重型新冠肺炎患者、降低病亡率成为最迫切的任务，也是这场战役必须取胜的战场。在这个危急时刻，王斐承担起重症救治医疗管理与组织协调的工作任务。

王斐深知自己身上的责任：时间在一分一秒的流逝，数以千计的生命危在旦夕、亟待拯救，这必将是一场与时间的赛跑，与死神的殊死搏斗。

如何进一步加强重症患者的医疗救治？如何凝聚各医疗队形成工作合力、管理合力、技术合力？如何协调更多的重症救治床位，如何提高救治成功率，降低病亡率？这一个个难题都等待攻克，时间就是生命，在此刻被演绎的多么深刻！

“解题”就是任务

2月5日凌晨，王斐抵达武汉后，就火速奔赴各重症集中收治医院，了解重症患者救治工作开展情况。针对湖北省重症病例较多的情况，他认真执行党中央、国务院关于医疗救治的重大决策部署，督促并指导湖北省、武汉市落实“四早”、“四集中”原则，缩短患者在院外滞留时间，根据需要增加重症患者集中收治医院数量，进行集中救治管理；参与调集全国医疗资源，加强重症患者救治力量。经过2周的奋战，在局领导的带领下，分三批协调增加了华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区、同济医院中法新城院区和光谷院区、武汉大学人民医院东院区，协和医院肿瘤中心、武汉市第一医院、雷神山医院、武汉市中心医院后湖院区等8家医院作为重症医院，新增重症床位近8000张。

至此，攻克了最大一道难题，床位紧张的压力得到了缓解。同时，鉴于此次医疗救治的任务很重，王斐根据参与抗击埃博拉等突发公共卫生事件的救治经验，联合后方从全国调派高水平、整建制的医疗队，支援湖北和武汉重症救治工作。通过北京协和医院等委属管医院、中医科学院、各地省级医院呼吸、重症、感染科等骨干力量，整建制接管重症病区等措施，较好地解决了重症患者医疗救治的难题。

施策就是较量

床位和医疗资源的问题解决了。如何提高救治成功率，降低病亡率，便成了与死神较量的攻坚之战。按照国家卫生健康委主任马晓伟多次到重症医院调研指导时的要求，王斐在总结前期救治经验和教训的基础上，加强了重症患者救治，组建了各重症集中收治医院联合医务处、联合护理部等战时医疗管理部门；起草了重症救治的指导性文件，要求在重症救治工作中建立重症病例个案管理制度、疑难和死亡病例讨论制度，多学科联合诊疗制度等医疗质量安全管理制度。

巡查就是考验

同时，组建国家、省、市重症巡查专家组，对重症医院、武汉市定点医院、湖北有关地市的重型、危重型患者进行多轮巡查。为保障各项制度真正落地，巡查发现的问题能够切实整改到位，他建立了“新冠肺炎重症患者医疗救治医务工作简报”制度。每日将重症集中收治医院工作情况进行分析，并交流各医院重症救治经验和医疗队工作亮点。同时，对专家巡查发现的问题进行深入总结分析，并及时监督整改情况，对于不能及时整改完善的医院进行约谈督促，面对问题，尤其是关系到患者安全和医务人员生命健康的问题，王斐坚决做到一刻不容迟缓，一刻不能懈怠，绝不讲私情，绝不留死角，时刻谨记自己作为一名党员干部的恪守与担当。

成效就是答卷

通过专家的每日巡查，调动了各医院救治工作的主动性和创造性；通过联合医务处的设置，提高了各医院医疗管理和各医疗队间的协作水平；通过提高有创机械通气治疗的比例，针对基础疾病开展多学科联合诊疗，不断实现了治愈率的上升，对于降低患者死亡率起到至关重要的作用。在王斐的不懈努力下，有效促进了国家队的专业技术优势得以充分发挥，医疗队间的核心力量得到充分整合，解决了武汉市定点医院的数十个医疗和管理工作突出问题，湖北重症救治的医疗质量不断提高，治疗措施更加积极有效，患者转归趋势向好，重型、危重型患者人数逐步下降，切实提高了救治成功率，降低病死率，重症救治工作取得了阶段性成效。相关工作经验也向全国范围推广，成为此次疫情重症救治的亮点之一。

这就是重症救治组的王斐，一位与时间赛跑的同志，在疫情这一大战和大考面前，扛得起责任、经得住考验，既有责任担当之勇、又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋、又有组织实施之能，切实抓好工作落实，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。

（国家卫生健康委直属机关党委供稿）