中国狮子联会四川代表处支援国际战疫

3月19日下午，中国狮子联会四川八分区五支服务队：新火服务队、巴渝服务队、渝狮服务队、山城服务队、锦狮服务队以及润泽服务队联合服务，援助香港303区两万个口罩在重庆机场货运公司报关启程。

本次支援行动涉及伊朗、意大利、中国香港等国家和地区，捐赠物资70000个一次性医用口罩、隔离衣、一次性手套，面罩、医用护目镜等。

3月9日，新火服务队收到伊朗当地医院发来求助函，希望能协助提供口罩等防控物资。之后又陆续收到意大利、日本的求助信息。新火服务队郭庆隆队长紧急与八分区各服务队协商讨论，及时报告四川代表处，迅速决定由八分区五支服务队联合组织调配隔离衣、一次性手套，面罩、医用护目镜以及一次性口罩等抗疫物资向其他疫情爆发国家、地区进行支援。

3月12日，四川代表处主任彭长军专程赶赴重庆，指导召开八分区对伊朗、意大利等国的国际援助会议。

3月15日，伊朗驻上海领事馆签收了八分区援助伊朗的首批抗疫物资，即隔离衣1600件，一次性手套4000双，面罩40个，医用护目镜85个，一次性口罩10000个，墨西哥N95口罩100个，目前在伊朗上海领事馆等待统一调配。

3月16日，八分区携手意大利驻华大使馆，为意大利开展捐赠服务，共计捐赠50000个口罩，并于3月17日由中国发展研究基金会（中意慈善论坛中方牵头机构）签收，统一包机送至意大利疫区。

3月17日，八分区五支服务队联合润泽服务队共同捐赠中国香港抗疫物资20000个口罩，并通过顺丰快递寄出，但因香港方面对口罩类物资有快递禁运政策被退回，狮友们又赶紧通过陈湘队长重新联络物流于3月19日下午将该批物资顺利发出。