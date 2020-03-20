“战疫”见证新一代的担当

“航班：胜利号 登机口：凯旋门 目的地：美丽故乡”……一张张武汉天河机场的特殊登机牌，见证着近日援鄂医护人员的分批凯旋。临别之际，天津一位“90后”护士在日记中写道：“感恩这里，让我学着长辈的样子，保护世界；感恩这里，让我更加懂得生命的意义；感恩遇见，武汉加油！”

纵观抗疫战场，无论是身在前线，还是守护家乡，无论是抗击疫情，还是恢复生产，“90后”的身影无处不在。4.2万多名援鄂医护人员中，有1.2万多名都是“90后”。穿上防护服，他们是守护群众健康的白衣天使；走向工地，他们是火神山、雷神山医院的建设者；身在一线，他们是维系社区运转的基层干部；直面危险，他们是守护城市安全的钢铁战士……时光荏苒，首批“90后”刚刚进入而立之年。而当严峻大考来临，奋斗在祖国各条战线上的他们，选择逆行、坚守、担当、付出，在祖国需要的地方绽放青春，“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”

在很多人认识里，这一代青年是常常与“自我”“个性”相联的代际群体，说起来总让人有些不放心。与祖辈相比，他们没有经历过战乱频仍；和父辈相比，他们没有忍受过物质匮乏，“娇生惯养”“离经叛道”一度是他们身上的典型标签。然而，“战疫”两个月来，这群曾经最具个性的青年却让大家看到，个性张扬、自由不羁，不代表不愿为集体担当、为祖国奉献，更不代表不能扛事、不能吃苦。在紧张的抗疫镜头之外，许多人注意到：年轻护士们在防护服背后画出花式卡通形象。隔离区中的别样风景，彰显乐观、舒缓压力，让人会心一笑。这份属于年轻人的多元表达，何尝不是责任担当和家国情怀别样彰显。

时间之河川流不息，每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。每一代人总因深度参与历史进程被铭记，因勇于承担时代重任绽放光彩。同样，若干年后，当人们回望这段不同寻常的岁月，“90后”的抗疫故事一定会成为令人感佩的重要章节。而这一代人在和他们的后辈追忆青春岁月时，今天的逆行也必将是最值得骄傲的人生体验。国家的发展给个性发展以机会，社会安定给青春绽放以舞台。事实上，所有的个人成长，所有的个性张扬，都与国家的发展、时代的背景紧密联系。志存高远，脚踏实地，把个人理想与国家需要融为一体，就能更好地彰显人生价值，实现出彩人生。

“17年前你们保护我们，现在我们来保护你们。”非典时期懵懂的见证者，如今已是抗疫的主力军。“长大后我就成了你”，这样的代际传承，不只是生命的延续，更传递着责任与使命、担当与奉献、勇敢与爱。每一代青年都扛起责任、不辱使命，我们的社会方能生生不息，我们的祖国方能不断向前。