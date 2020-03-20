近日，某澳大利亚籍返京女子梁某妍拒绝隔离还外出跑步的视频热传网络，其口出恶言、豪横嚣张之态招致骂声一片。事件曝出后，梁某妍所在公司火速将其辞退，北京市公安局依法注销其工作类居留许可、限期离境。无独有偶，日前华人演奏家蒋逸文公然发表涉疫情侮辱性言论，也随即被所在音乐学院解聘。

防疫关键期，或无视他人安全、或伤害公众情感，落得如此下场毫不冤枉。就拿傲娇的“豪横女”来说，对法律毫无敬畏之心、遵守之意，对好心劝说置之不理反而耍横撒泼，这样一个对社会毫不负责任的人丢了饭碗、限期离境，才算是真正被打到了痛处，才能起到以儆效尤的作用。

“人而无德，行之不远。”履行社会责任、遵守法律法规是一个人的基本素质，也是谈论能力、学历等其他指标的大前提。人无德不立，无论你是什么精英人士，有何等社会地位，道德不过关、行为踩红线，都必然四处碰壁。疫情是一面镜子，照出了一些人的真实素质，让那些表面光鲜者现出了原形。从这个意义上说，相关单位果断将这些人扫地出门，是对违法失德者应有的惩罚，只有这样罚到痛处，才能强化其应有的敬畏意识，而对社会来说更传递出一种鲜明导向。

让违法失德者四处碰壁，这应当成为必要的社会共识。法律是社会治理的基石，作为一项“底线要求”必然会有一定适用范围和力度上限。事实上，不少危害公共利益、社会观感很差的行为，在适用法律上却处于“低线”，不痛不痒的处罚很难对当事人形成触动。这时候，就需要更多社会约束来发挥震慑力。此前，有学生在网上发表“精日”言论，随即被学校开除；某些霸座者不仅被媒体曝光，还被拉进了高铁系统“黑名单”，这些都是社会制约的必要彰显。将这份制约力融入个人社会生活的各个环节，才能更好激浊扬清、扶正祛邪。

社会责任彰显人品。前段时间，一位快递小哥不顾个人安危，接送抗疫医护人员、组织筹集餐食物资，凡人义举令人感动，被破格升为分公司经理。让恶人因失德寸步难行，让好人因善举获得褒扬，社会文明的导向方能彰显出来。