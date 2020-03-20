帮农民工尽快返城就业

受新冠肺炎疫情影响，今年春节后农民工返程高峰推迟。数据显示，截至3月10日还有近一半的返乡农民工没有返城复工。多管齐下畅通返工之路，不仅是广大农民工的内心期待，也是推动经济社会秩序走向全面恢复的必然要求。

农民工是促进城乡经济社会发展的重要力量。基础设施建设、零部件加工、餐饮住宿、物流配送、环卫保洁、商超导购……处处都活跃着他们的身影。但毫无疑问，他们也是受本轮疫情影响较重的群体之一。因为疫情防控减少流动，自春节返乡以来，大批农民工至今仍滞留在家。而长时间歇业，收入就成了大问题。特别是对很多农民工家庭来说，外出务工已是增收致富的重要渠道。据国务院扶贫办统计，去年中国有2729万建档立卡贫困劳动力在外务工，这些家庭三分之二左右的收入来自外出务工。可以说，每一个打工者身上，都是一个家庭的生计和希望。助返乡农民工尽快返城就业，防止因疫失业返贫，关系到决胜脱贫攻坚目标的实现和脱贫攻坚成果的巩固，关系到全面小康如期实现。

就业是民生之本，是最大的民生工程、民心工程。当前，各地都出台了不少政策措施促进返乡农民工尽快返城就业，如“专人、专车、专厂、专线”集中精准输送务工人员、推行健康码促进安全返岗等。但仍有近半农民工滞乡待业的现实，则提醒着我们复工之路困难重重。需要看到，目前能够实现“精准输送”的多是亟需启动的大工程、大项目、大企业，大量小工程、小项目的复工尚未提上日程，而城市当中吸纳就业最为广泛的服务业，不少还处于停摆之中。这也在客观上造成了很大一批需要自主就业的农民工陷于无工可务的尴尬。从这个意义上说，畅通返工之路，绝不是让农民工返回城市那么简单，根本上还是要在激活产业、引导复工上有更大的统筹力度，更多更精准的举措。

有的放矢、多管齐下才能发挥效用。一方面疫情还没有结束，各大城市疫情防控形势依然严峻复杂，特别是境外疫情呈加速扩散蔓延之势，成为防控新的挑战。各项防控一刻都不能放松，任何一个环节和细节都不能疏忽。另一方面要有序盘活相关产业，对接农民工和企业需求，有效释放就业空间，确保实现输得出、留得下、快到岗。日前，人社部明确了“六个一批”的促进农民工就业方案。北京则进一步拿出10条重磅举措，聚焦企业员工所急所需的食住用行。河南、广西等省份还通过发放农民工防疫补贴、创业补贴、就业困难补贴，保障农民工就业创业。

“万众一心加油干，越是艰险越向前。”这是脱贫攻坚应有的精气神。相信随着防疫形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，会有越来越多的农民工安全返岗，在复工复产的热潮中鼓足干劲，把失去的“春光”补回来。