由习近平主席亲自指挥、亲自部署的中国新冠疫情防控呈现持续向好态势，生产生活秩序加快恢复。中国－世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德博士指出，毫无疑问，中国终将取得抗击疫情的胜利。在经历过这次磨难后，中国将更加强大。中国为世界树立了标准。世界各国的政策制定者应该借鉴中国的宝贵经验。

中国的这些宝贵经验非常重要。

增强医疗机构的应对能力。医疗服务组织有序，为新冠肺炎症状患者提供有效帮助，妥善安排患者的隔离空间，确保医务人员和医疗机构有充足的防护用品和设备，这都是战胜疫情的关键条件。

一定要与民众携手战“疫”。应该帮助民众做好应对疫情的准备，让他们认识到有组织有纪律的行动是绝对有必要的。普通民众不能忽视勤洗手、咳嗽时掩盖口鼻等基本的预防措施。经验丰富的流行病学家都明白，当人们为潜在的疫情发生做好知识和心理准备时，他们的行为就会变得更为理性。

医疗卫生系统的发展是高质量发展的重要组成部分。战“疫”的胜利将加深人们对高质量发展要求的理解。要实现经济社会的进一步发展，就要继续推动高质量发展。

习近平主席说，公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。我对此非常赞同，各国各方一定要携起手来共同努力。

各国的政策制定者们要行动起来。转变思维方式，采取果断行动，广泛动员群众，加强民众团结。中国的抗疫经验应有助于各国及时做出正确决定，避免犯下突发事件早期阶段容易发生的错误。

世界呼唤团结。世界上并非所有国家都做好了应对新冠肺炎疫情的准备。很多国家需要技术援助、医疗人员和设备支持。他们可以借鉴中国的抗疫经验和中国各省份之间的合作经验。在国家之间组织有效的援助比在一个国家内组织援助更加困难。但团结一致的基本原则是相同的。最近，欧盟决定投入大量资金，向需要医疗设备和人员支持的国家提供援助。这是好事，应该让需要的国家获得帮助。

要全球合作。当今世界有关多边主义的讨论很多。显然，在抗击疫情方面的多边合作对整个国际社会是一项重要的考验。世界卫生组织为我们指明了方向，联合国正在制定其机构间、系统内的协调响应机制，以便应对当前和未来的突发事件。联合国所有成员国和联合国系统内所有部门都必须参与进来。这不仅仅是“单一的”公共卫生领域的考验，更是对人类命运共同体建设，对多边主义和所有人更美好未来的重要考验。

（作者达尼洛·图尔克为中国人民大学重阳金融研究院外籍高级研究员，斯洛文尼亚前总统。翻译：杨清清、陈怡颖）