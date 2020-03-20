新华社北京3月19日电 国家主席习近平19日晚应约同俄罗斯总统普京通电话。

习近平指出，这次新冠肺炎疫情来势凶猛，中国必须迎难而上，勇敢应对，因为这不仅关乎中国人民生命安全和身体健康，还关乎全世界公共卫生安全。经过艰苦努力，当前中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。我们有信心、有能力、有把握赢得疫情防控战的最终胜利。中方愿同包括俄罗斯在内的各国一道，基于人类命运共同体理念，加强国际防疫合作，开展防控和救治经验分享，推动联合科研攻关，携手应对共同威胁和挑战，维护全球公共卫生安全。

习近平强调，在抗击疫情的特殊时刻，中俄相互支持、守望相助，开展了密切合作，体现了新时代中俄关系高水平。中俄合作基础牢固，内生动力强劲。双方要以中俄科技创新年为契机，推动两国各领域合作取得更多成果。中方坚定支持俄罗斯为实现国家长治久安采取的重要举措，相信在普京总统领导下，俄罗斯人民将继续沿着符合本国国情的发展道路团结奋进，不断取得新成就。

普京表示，中国政府为抗击疫情采取了卓有成效的举措，不仅控制了国内疫情，也为保护世界人民健康安全作出了重要贡献，俄方高度赞赏中国的努力并为此感到高兴。中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。中国的行动是对个别国家挑衅和污名化中国的响亮回答。俄方希望同中方继续就抗击疫情相互支持、密切合作，不断深化俄中全面战略协作伙伴关系。