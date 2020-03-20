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战疫最前沿

2020年03月20日08:47 来源：人民网－人民日报海外版

欧委会主席：感谢中国为欧盟抗击疫情提供支持

欧盟委员会主席冯德莱恩3月18日分别以英文、法文、德文三种语言录制视频讲话，感谢中国为欧盟抗击新冠肺炎疫情提供支持。

冯德莱恩在讲话中说，中国没有忘记疫情在中国暴发时欧盟提供了帮助，迅速捐助50多吨防疫物资。

冯德莱恩说，如今，欧盟处于新冠肺炎疫情大流行的“震中”，自身亟需防疫物资。欧盟正在转换生产线，提升有关物资生产能力，但这一过程需要几周时间。欧盟对中国在这一时刻提供支持“高度赞赏、十分感谢”。

——来源：中国侨网  

外媒：中国线下经济正在复苏

据美国《福布斯》双周刊网站报道，随着对新冠肺炎的担忧消退，中国各地的餐馆正在逐渐重新开业。百度数据显示，购物中心和超市正开门迎接增加的客流。在北京，85.5%的商场和大型连锁超市门店现已开门营业。另据香港《南华早报》网站报道，高德地图显示，中国主要商区的交通流量在过去一个月平均回升了30%。

报道称，中国消费活动有所活跃，与目前困扰欧美地区的恐慌和经济不确定性形成了鲜明对比。

——来源：参考消息网  

（本报编辑  韩维正、张一琪整理）

(责编：李轶群、许晓华)


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