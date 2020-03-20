筑起战“疫”的科技长城

随着各地各行业陆续复工复产，机场、火车站、地铁站、汽车站客流均有明显回升，大型商超、写字楼、民政部门业务大厅正在恢复往日的忙碌，总体上中国本轮疫情流行高峰已经过去。但行百里者半九十，不能有丝毫松懈。加之海外疫情形势不容乐观，严防输入型病例破坏来之不易的疫情防控成果是当务之急。

在人口流动程度不断加大的背景下，对人员密集场所人群进行安全、高效、便捷检测尤为重要。这正是热成像红外测温系统与5G网络和人工智能技术广泛应用的原因所在，这套系统避免了检查工作人员与人流直接接触发生反复交叉感染。同时，精准测量体温实现快速筛查，有效控制传染源并减少错报、漏报，大大提升了防疫检疫工作效率，有助于早发现、早隔离、早治疗。

不只是红外测温成像系统，也不仅在传染源排查环节。有更多科学方法、科研成果、科技手段在疫情防控的总进程、全链条、各方面发挥关键作用，在疫情可溯、可诊、可防、可治、可控方面形成合力。高通量基因测序系统、新冠肺炎智能影像评价系统、消毒机器人、巡逻无人机……许多硬核科技产品迅速投入战场，为战“疫”攻下一个个病毒堡垒，科技成为打赢疫情防控阻击战的利器。

硬核战“疫”科技产品的研发与应用，是几十年来中国科学技术全方位进步积累沉淀的自然结果。电子信息技术、新材料技术尤其是生物与新医药等重点领域，政府大力引导扶持，科研院所、高校、企业协同发力，在防疫战中厚积薄发：国内科研机构在收到不明病毒样品后，不到一周时间即确定病毒全基因组序列并分离得到病毒毒株；数十家生物基因技术企业，各自独立研发并上市多种检测试剂产品；采取老药新用、研发新的治疗手段、中西医结合等方式，迅速筛选一批有效药物和治疗方案，以应对不同体质和症状病人的复杂临床状况；多条技术路线并行推进疫苗研发；在较短时间内构建多个动物模型，为药物、疫苗研发提供了重要支撑……

科研工作者争分夺秒与疫情赛跑，抢防控时间。跨学科、跨领域的科研团队迅速组织起来，集中力量展开应急科研攻关，确定临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建等五大主攻方向，科研、临床、防控一线相互协同，产学研各方紧密配合，实验室技术成果得以快速转化为防疫战场的杀毒利器。在疫情防控阻击战中，科研专家不仅在实验室埋头钻研，在医院战“疫”一线救死扶伤，还通过多种媒体传播平台及时发声、答疑解惑，破除谣言，向公众传递科学防护方法，稳定人心、坚定信心，为打赢疫情防控这场硬仗提供了有力科技支撑。

华夏先民曾以非凡气魄筑起万里长城，而今，科研团队携手攻坚，一砖一瓦地建起牢固的战“疫”科技长城。疫情之下，病毒肆虐，没有谁可以独善其身。随着疫情防控国际形势恶化，越来越多的国家和地区升级防控措施限制人口流动，学习、借鉴中国的科学方法、科研成果，中国的“工程师”正走出国门，帮助越来越多的国家修建起战“疫”的科技长城。