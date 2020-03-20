以蓬勃青春交合格答卷

面对一场来势凶猛的疫情，许多人突然发现，身边的“90后”“00后”已不再幼稚，而是英勇奋战的生力军。身穿防护服，在病房里忙前忙后；胸前别着党徽，在社区做志愿服务；头戴安全帽，在火神山、雷神山医院的施工现场日夜奋战……从医护人员，到公安民警、社区工作者、新闻工作者、志愿者，抗疫一线的奋斗者中处处都有年轻人的身影。

习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信中指出：“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”这不仅是对北京大学援鄂医疗队“90后”党员的鼓舞，也是对全国青年的鼓舞。

在危急关头，青春可以是强有力的翅膀，在奋力搏击中冲向云霄。过去有人说，“90后”是娇滴滴的一代，但经历过风雨，他们经受住了考验。在战“疫”的前线，生与死的考验真真切切，哪怕有人倒下，仍有无数年轻的医务工作者坚守阵地。年轻的李佳辰是妈妈口中的“小丫头”，但在战“疫”前线，她是国家援鄂医疗队的一员。男护士郭孙生的儿子刚刚满月，但他依然义无反顾奔赴武汉，并在出发前郑重地写下了入党申请书。这些坚守岗位、认真履职的故事，彰显着当代青年人的担当。

在艰难时刻，青春也可以是灿烂的阳光，以乐观的心态照亮明天。在武汉大学人民医院外，20多岁的援鄂医疗队医生刘凯护送一名刚做完检查的87岁患者回病房。夕阳正好，刘凯陪着老先生停留了一会儿，二人一道共赏落日余晖。这幅简单的画面充满了人情味，让无数人动容，也让人们看到当代青年身上的那些善良温柔、积极昂扬的态度。

疾风知劲草，烈火见真金。每一位在抗疫前线的“90后”“00后”，都是当代中国青年的缩影。从他们身上，我们看到了青年一代对祖国和人民真挚的热爱之心。我们相信，他们必将是未来中国的栋梁之才，成为我们国家的骄傲和希望。