北京建立境外进京人员集中观察点149处

人民网北京3月19日电 （记者贺勇）“从即日起，所有境外进京人员，均应转送至集中观察点进行14天医学观察，费用自理。”3月19日，北京发布进一步严格境外进京人员管控措施，对居家观察的人员评估条件作了更加明确、更加严格的界定，并对国内其他口岸入境进京人员要求提前报备、如实报告，并执行集中观察。

当前，新冠肺炎疫情在境外呈快速扩散蔓延态势，北京作为国内重要的入境口岸，境外输入病例已成为疫情防控工作的主要风险点和挑战。截至3月18日24时，北京市累计报告境外输入确诊病例64例，占全国境外输入确诊病例总量的34%。

目前，除70周岁及以上的老年人、14周岁及以下的未成年人、孕产妇、患有基础性疾病等原因不适宜集中观察的，经严格评估可以进行居家观察外，所有境外进京人员，均应转送至集中观察点进行14天医学观察。对于从国内其他口岸入境进京人员，通告要求其应事先向所在单位和居住地社区报告回京行程安排及有关信息。抵达社区时，执行境外进京人员管控措施。对隐瞒境外旅居史的，将依法追究责任。

北京市委组织部部务委员徐颖在19日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，境外进京人员进行集中观察，是最积极、最有效、最安全的隔离观察方式。目前全市各区已建立境外进京人员集中观察点149处。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 02 版）