新华社武汉3月19日电 （记者赵文君、胡浩）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央政治局常委会和中央应对疫情工作领导小组部署，19日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰率中央指导组来到同济医院，调研指导新冠肺炎患者救治工作。

孙春兰通过视频连线，听取武汉协和医院西院、同济医院光谷院区、武汉大学人民医院东院区临床一线的医生、护士汇报，详细了解医疗救治和护理情况。她指出，当前救治工作进入攻坚阶段，在院患者特别是重症患者救治难度更大。要继续深入落实习近平总书记关于把医疗救治工作摆在第一位的重要指示精神，对人民健康高度负责，尽最大努力救治每一位患者，用高水平医疗力量打一场高水平的救治攻坚战。

孙春兰强调，要继续坚持科学防控、精准治疗，落实第三版重症诊疗方案，总结成功经验，以患者救治需求为导向，科学选用药物和诊疗技术，一切为了治病救人。继续坚持分类管理、精准施策，统筹更多高水平医疗资源，将适合转运的重症患者向高水平定点医院集中，“一人一策”，加强护理力量和精细化管理。继续坚持关口前移、落实“四早”要求，推进治疗方案同质化、规范化，发挥病理对临床的促进作用，强化多学科联合诊疗，做好中西医结合、抗病毒治疗和营养支持，努力缩短治愈时间。继续坚持全周期服务，加强后续康复治疗，增加医疗力量，按规定落实隔离和健康监测，开展及时随访和复诊，做好恢复期康复工作。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 02 版）