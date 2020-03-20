感受战疫中语言的力量

战疫中一句句动人的言语，潜移默化地鼓舞着人心，有力宣告一种信念：心手相牵，共跨万水千山

“请全国人民放心，在疫情面前，我们中国人民解放军誓死不退！”面对镜头，火神山医院重症医学二科副主任马凌在刚刚抵达武汉时，说出这句铮铮誓言。从那时起，这位参加过多次抢险救治的老兵一直在践行誓言。

这样真挚的语言还有很多。有的硬朗直白，有的温润细腻，成为万众一心抗击疫情的生动注脚。

“院士，也是战士！”新冠肺炎疫情发生以来，钟南山、李兰娟、王辰、张伯礼、黄璐琦、乔杰、仝小林等多位院士火速赶往一线。繁霜尽是心头血，并不年轻的他们坚韧不拔、拼尽全力：身体力行参与救治、快速研发试剂盒、提出建立“方舱医院”……无数网友用“院士，也是战士”致以崇高敬意。像他们一样，还有数以万计的医务工作者与病毒作斗争。人民日报微信相继发布各地支援湖北医务人员名单，英雄们从“无名”到“有名”——“每一个名字都闪闪发亮！”

“休舱大吉！”3月10日，这句话在祖国大江南北传播。截至当天，武汉16所方舱医院全部休舱。看着休舱后露出笑容、比出胜利手势的医护人员，这看似简单的四个字喊出多少人的心声，蕴含多少付出。

“你在家里不是隔离，也是在战斗！”上海医疗救治专家组组长张文宏凭借这句话走红网络，直接精练的语言风格引起很多人关注。医护人员在短暂而珍贵的采访中留下的话语，向人们传递出抗疫信心，把大家拧成一股绳，共同战斗。

“只是因为你需要，而我刚好专业。”出征前，四川省绵阳市第二批支援湖北医疗队队员王一淋用最简洁的语言诠释责任担当。心理压力和负面情绪是新冠肺炎患者的一道“坎儿”。军医石蕊在发给患者的微信中说：“有我们在，一定会让你们早日回家！”战疫一线医护人员不仅全力救治病人，还用一言一语向患者传递信心。

直白的语言启迪人心，细腻的语言温暖你我。“你护着大家，我护着你！”四川省遂宁市中心医院医生刘娇推迟婚礼，丈夫高海在微信朋友圈这样写道。日记里、微信中一句句“你去援湖北，我来守后方”，成为医护人员家属温情的誓言，让人见字如面，深感情意。

“脸上的压痕，是爱的勋章”，李蕊在日记里写道。她是北京大学第三医院国家支援湖北医疗队队员。长时间高强度工作让队员们脸上口罩压痕越来越重。在李蕊看来，这些印痕见证病房里危重患者陆续康复，是医护工作者高尚的“勋章”。像李蕊一样，许多医护工作者选择担当使命，无怨无悔。

“万家灯火，就是战疫路上最大的动力。”在四川省内江市社区疫情防控一线的陈亭冲锋在前，当有人问累不累，她这样回答。“国家有难，匹夫有责！”李师傅是武汉同济医院中法新城院区一名后勤人员，过年期间接到通知，原本负责绿化工作的他接下消杀工作的任务，后来，又承担起繁重的医疗废弃物处理工作。万家灯火，是无数坚守自己岗位的奋斗者们在用爱来守护。

北京协和医院支援湖北医疗队队员卢津，每天进入病房工作前，都在自己防护服上写下不同诗句，鼓励患者战胜病魔，早日回归正常生活。这份对美好生活的向往也随着援助物资漂洋过海，跨越国界。“出入相友，守望相助”“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”，悠久的文化交流史让此时辞约意丰，让印在物资上的汉字每一笔、每一画都有故事。一句诗歌，寥寥数字，传递人们守望相助、共渡难关的爱心。

除凝聚人心、传情达意，战疫中的语言还发挥准确表义的基本功能。由高校和相关专家学者组成的“战疫语言服务团”研制出《抗击疫情湖北方言通》，为抗击疫情提供语言服务；面对国际新冠肺炎疫情日趋严重新形势，紧急研发《疫情防控外语通》，为留学生和外籍人士提供疫情防控和治疗方面语言服务。风土人情有所异，战疫决心无不同。

语言是什么？是人类特有的用来表达、交流的工具。它既是说出来的话，也是落在各处的文字。战疫中一句句动人的言语，潜移默化地鼓舞着人心，有力宣告一种信念：心手相牵，共跨万水千山。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 20 版）