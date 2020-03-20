第二批中国抗疫医疗专家组抵达意大利米兰

人民网罗马3月19日电 （记者韩硕）第二批中国抗疫医疗专家组一行13人18日抵达米兰马尔奔萨机场，随机携带了呼吸机、双通道输液泵、监护仪、检测试剂等9吨中方捐助的医疗物资。

伦巴第大区副主席萨拉、中国驻意大利大使李军华、驻米兰总领事宋雪峰到机场迎接。第二批专家组成员来自浙江省卫健委及相关医疗机构。

萨拉高度评价中国专家组来意驰援，衷心感谢中方带来急需的医疗物资。他说，在意方疫情发展的关键阶段，中方及时伸出援手，医疗专家组和物资的到来是中意友好的最好印证。意方愿与中方专家组充分沟通、密切合作，争取早日迎来疫情拐点。

首批中国抗疫医疗专家组一行9人携带医疗防疫物资和设备已于12日晚抵达罗马，专家组抵意后即与意方相关部门对接并迅速展开工作。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 16 版）