让人类命运共同体理念贯穿战“疫”始终

病毒无国籍，疫情无国界。新冠肺炎疫情给中国和国际社会都带来严峻考验。经过数月艰苦努力，当前我国疫情防控形势发生积极变化，取得阶段性重要成果。但近段时间，疫情却在多国多点暴发。受疫情影响的国家和地区数量超过160个，国外现有确诊病例数已达11万多人。

这次疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。国际社会应该携起手来，守望相助，共同应对这样的重大突发事件。而不是“任其私心”，笃信“本国优先”，认为“事不关己高高挂起”，只要自己没事就天下太平。甚或有人动辄“甩锅”“推责”，言行无下限，迷之自信。现实是残酷的。这次疫情来势汹汹，给他们上了生动一课，那就是只有大家好才是真的好。人类社会是一个“你中有我、我中有你”的共同体，团结才会有力量。以邻为壑、隔岸观火没有出路，也注定是损人不利己。

推动构建人类命运共同体，中国既是倡导者，也是积极践行者。我们在战“疫”过程中始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，采取最全面、最严格、最彻底的举措抗击疫情，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也为全球公共卫生事业尽责。世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国强有力的防控举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，自身付出很大代价，为世界赢得了时间。

“同病相怜，同忧相救。”在努力抗击本国疫情的同时，中国心系世界，积极发挥负责任大国作用。我们及时同世卫组织和国际社会分享信息，积极回应各方关切，开展疫情防控国际合作。我们还克服自身物资紧张困难，向韩国、日本、伊朗、意大利、塞尔维亚等国家捐赠口罩、防护服、检测试剂等医疗物资；通过举行视频会议等方式与各国医疗卫生专家分享抗疫经验；向伊朗、伊拉克、意大利等国家派出疾控专家组支持抗疫；向世界卫生组织捐款支持发展中国家应对疫情等等。

在全球化时代，机遇是全球性的，风险与挑战也是全球性的。各国一荣俱荣、一损俱损，没有国家能独善其身。大家都是全球产业链、供应链、价值链中的一环，国家小环境和国际大环境相互影响、相互激荡。近日，受疫情持续扩散和国际油价下跌影响，美股本月10天内已4次熔断，全球股市蒸发超10万亿美元。经济合作与发展组织在最新发布的《全球经济展望报告》中称，在最好的情况下，2020年全球经济将仅增长2.4%，为2010年以来的最低水平。如疫情扩散至整个亚洲、欧洲和北美洲，2020年全球经济增速将跌至1.5%。联合国贸发会议也评估认为，疫情造成世界贸易供应链中断。因此，疫情是全人类共同的敌人，助人就是助己，污名化、指责、歧视只会搬起石头砸自己的脚。将疫情政治化、专业问题意识形态化的卑劣图谋只会阻碍世界共同战“疫”的脚步。

不畏浮云遮望眼。“地球村”的所有“村民”应守望相助，加强疫情防控国际合作，密切沟通，一同采取适当、必要措施，有效阻止疫情跨国扩散。维护地区和全球公共卫生安全，构建人类命运共同体，这才是世界各国核心利益之所在。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 16 版）