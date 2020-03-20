满足市民需求 解决商家难题

“嗞啦”一声响，炒菜紧加汤，随着手指上下翻飞，一个个面片跃入锅中，烩面片的美味顿时扑鼻而来。这两天，走在西宁市街头，许多饭馆陆续开始营业，酿皮子、面片子、手抓羊肉香气四溢。

登记、消毒、量体温，在西宁市城中区某砂锅店内，顾客们经过第一道体检后，一人一锅，隔座就餐，食客既品尝了美食，又吃得健康放心。老板马伟良告诉记者：“根据区疾控中心的指导，我们每天都会在开市前对员工晨检，对店内全面消毒，同时对入店就餐人员实施体温检测和信息登记，引导他们分桌就餐。”

3月6日12时起，青海重大突发公共卫生事件由三级响应调整为四级响应。目前，西宁市按照“分区分级精准复工复产”的防控措施要求，对符合开放堂食条件的餐饮服务单位准许复工，并鼓励餐饮门店“线上销售、 打包服务、分散堂餐”，有序推进全市餐饮行业恢复营业。

红艳的辣子、翠绿的蒜苗、黄亮的面条，牛肉面热气腾腾，格外馋人。走进城西区的一家牛肉面店内，食客们一人一桌，等待老板叫号取餐。“吃自家做的不解馋，吃外卖点的不过瘾，这一口味道我等了好久。”一位正在用餐的顾客告诉记者。

餐饮门店陆续开放，不光让市民过了嘴瘾，也让饭店老板放下了悬着的心。“门店关了一个月，心里能不着急？前几天，复工复产的信号一出，我就积极联系相关部门，积极配合做好防疫工作，准备开门营业。”力盟步行街内一面馆老板说：“开业短短几天，生意非常红火，我心里的石头也终于落了地。”

虽然疫情防控形势向好，但仍不能掉以轻心。记者看到，许多餐厅采取限号堂食、线上点单、打包外卖等多种措施避免人员聚集，同时建立了就餐人员追溯机制，保证每桌至少一人进行信息登记。还有一些店家在桌上安装隔板，以减少顾客之间的互相接触；并定时进行消毒工作，确保顾客安全饮食。

据悉，3月15日起，西宁市餐饮行业全面有序恢复营业。

“现阶段仍是疫情防控的关键时期，接下来我们将以‘定人、定责、包片区’的联点模式，组织市场监督管理局、街道办事处、疾控中心等多方力量，继续统筹推进疫情防控和经济社会发展‘双线作战’，让各行各业有序动起来。”西宁市市场监督管理局有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 15 版）