“患者生命垂危，采用ECMO生命支持设备是唯一办法。请放心，我们一定尽全力。”在重庆支援湖北孝感医生刘景仑提议下，经过一整夜的忙碌，两地医生联手，成功实施ECMO手术。患者的生命体征趋于平稳，刘景仑长舒了一口气。

在孝感的病房里，这样的“联合作战”十分常见。2月10日，中央安排重庆市对口支援湖北孝感。重庆市迅速行动，举全市之力，助力孝感打赢这场疫情防控阻击战。

对口支援，首要的是医疗力量支援。重庆选派技术过硬、经验丰富的精干力量驰援孝感。2月11日下午，重庆市对口支援医疗队158名队员奔赴孝感。截至目前，重庆共派出6批812名队员支援孝感，其中医护人员764名，占94.1%。此外，还有大量重庆医护人员参与远程援助，通过微信群、5G网络等方式，与前方指挥部进行联合远程会诊。

为改进救治工作，重庆对口支援医疗队前方指挥部向孝感提出7个方面的建议，包括确定重症危重症患者集中救治定点医院、指导改造院区等，有效提高了救治效率。

要提升救治能力，技术改造必不可少。在重庆医护人员的帮助下，大悟县中医院成功安装新冠肺炎影像诊断AI云平台。有了云平台的数据辅助，分析诊断患者的CT结果仅需3分钟，可以节省不少时间。

为帮助医患做好心理疏导，重庆还派出一批心理医生。重庆医科大学附属第一医院医生罗庆华就是其中之一。几乎每天他都会接待前来咨询的医护人员。罗庆华对症下药，耐心进行心理疏导。

“请每位治愈患者出院前写下几句话，贴在隔离病区，让其他患者都能看到，增强他们康复的信心。”为了让患者保持心理健康，罗庆华提出建议。有时，他还会请治愈患者录一段视频，分享自己的感受，为其他患者加油鼓劲。

当了解到孝感缺少ECMO设备，重庆市政府立刻施以援手。同时，负压救护车、护目镜和医用口罩等医疗物资，也源源不断地从重庆运往孝感。

2月13日晚，载满25吨新鲜柑橘的运输车从巫山县出发驶向孝感，这是巫山县群众自发捐赠的第二批爱心水果；2月25日上午，武隆区组织第二批援助物资发往孝感，包括猪肉、萝卜和武隆苕粉等共60吨生活物资……

温情互相传递，重庆医疗队队员也在孝感时刻感受到温暖。

2月中旬，孝感大雪，部分队员御寒衣物不够，孝感当地一家企业立即捐赠一批羽绒服，还留下一张纸条。“你们戴着口罩、穿着防护服，我们虽看不清你们的面容，但我们记得你们对我们的好。感谢重庆的亲人们，我们一定能战胜疫情！”简单的几句话，打动了在场的每一个人。

在各方支持下，重庆支援孝感医疗队做出了很大成绩。截至3月15日24时，重庆医疗队累计直接管理病例1085人，治愈出院患者1006人，约占孝感治愈出院人数的31%。

医疗队取得的成绩，离不开重庆市委市政府的高度重视。2月24日下午，重庆市委主要负责人再次连线重庆对口支援孝感前方指挥部，指出要按照“责任包干、落细落实”的要求，尽最大努力持续加大医疗力量支持，持续加强医用物资保障，与孝感人民一道，齐心协力、顽强攻坚，坚决打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 06 版）