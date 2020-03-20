沿途不时能听到见到志愿者、武汉市民说着“谢谢”和挥手告别……3月17日下午，在去往机场的大巴上，宁夏第四批支援湖北医疗队队员、平罗县妇幼保健院妇产科护士长刘龙霞感动得流下了眼泪。“武汉人民加油，你们是最棒的！待来年春暖花开时，我一定会回来！”刘龙霞激动地说。

在宁夏第二批、第四批支援湖北医疗队凯旋的同时，在武汉市中心医院后湖院区的隔离病房内，宁夏第五批、第六批医疗队员们仍在坚守。

1月27日下午，宁夏回族自治区党委和政府作出部署，从包括宁夏医科大学总医院、自治区人民医院等三甲医院在内的医疗机构中选派精锐力量驰援湖北。不到一个小时，全区各级医疗机构报名支援湖北的医护人员达2000人。

“我参加过抗击非典，有30多年的专业经验，这个时候我得上。”接到医院发出的支援湖北倡议书时，54岁的吴忠市人民医院呼吸与危重症医学科主任常海强第一个报了名，成为首批队伍中年龄最大的队员。

“我要去支援湖北，咱们的婚期往后延一延吧。”26岁的银川市第一人民医院儿童康复科护士段晶晶，原计划2月9日结婚。医院发出动员令后，她果断地报了名，并和男朋友商量将婚期延后……“没有国哪有家，我支持你。”跟男友达成一致后，1月28日下午，段晶晶和战友们飞赴武汉，随即转乘大巴于第二天零点30分抵达湖北襄阳，投入抗疫一线战斗。

宁夏卫生健康委综合监督局局长、宁夏首批支援湖北医疗队领队郝晓明介绍说，首批医疗队137人基本上都是从宁夏全区8家医院精选的重症医学科、呼吸科、感染科等临床骨干人员，其中接近一半是像段晶晶这样的“90后”。到达襄阳后，他们分为12支小分队，分别奔赴襄阳市的7个县区医院和5个市级医院。

宁夏第五人民医院重症医学科护士侯瑞莲明年就要退休了，疫情当前，她却选择了跟年轻队员们一起奔赴一线，被分到襄阳市传染病医院隔离病区。这个病区共有50个病人，侯瑞莲和同事们要负责为患者输液、雾化吸入、帮助服药等，还要对患者进行生活护理和生命体征监测等。

“选择了穿白大褂，就要承担起守护生命的责任！”在给女儿的信中，侯瑞莲如是写道。

3月7日，武汉客厅方舱医院患者清零。这里是武汉市承接新冠肺炎轻症患者最多的方舱医院，也是宁夏第二批医疗队奋战了一个多月的地方。

2月9日，是宁夏医科大学总医院副主任医师杨生平到达方舱医院的第一天。下午6时许，一名50多岁的患者突然心脏骤停。杨生平用了两个多小时，前后做了20多分钟心肺复苏，终于将患者从死亡线上拉了回来。“救回一名患者，也就为更多的人带来了生的希望。”杨生平说。

“每次交完班回到住处，累得连说话的力气都没有。”彭阳县人民医院护士韩小娟说，但只要一进舱，她和战友们就开始不知疲倦地忙碌。抽血、送饭、监测生命体征、采集咽拭子……衣服湿了干、干了湿，面颊被口罩勒出深深的印痕。“患者需要我们，我们不能停下来。”韩小娟说。

武汉市中心医院，是武汉最早接收新冠肺炎患者的医院之一。2月26日和27日，宁夏第五批、第六批医疗队队员们相继进驻该院后湖院区发热16病区和发热4、5病区。呈现在他们眼前的是极其疲惫的武汉医护人员，以及上百名普通、重症和危重症患者。

抵达武汉市中心医院后，看到与自己交接的都是口腔科和眼科的医生，中卫市人民医院重症医学科主任陈景燕意识到形势非常严峻。“他们太辛苦了，我们必须立刻顶上去。”陈景燕说。

宁夏第五批医疗队接管发热16病区时，一名63岁的新冠肺炎危重症患者的病情极度恶化。医疗队接手后立即组织会诊，仔细研判病情，调整了诊疗方案，全力抢救。3天后，老人从昏迷中醒来，病情一天天好起来。

有一名患者情绪低落，不愿与人交流。“我们接诊后，认为要治病先‘治心’，必须解开她的心结。”银川市第一人民医院医生谢晓敏说。接诊第二天，一个包括患者家属在内的18人微信群建立起来了。群里的医生们不断为该患者做心理疏导，一段时间后，她开始和医护人员聊天，配合治疗。伴随着心态的转变，她的病情也明显好转起来。

自1月28日以来，宁夏先后派出6批医疗队队员共785人支援湖北。“宁夏全区各级各类医疗机构中，感染、呼吸、重症等重点专业50%的医疗卫生力量都派到了湖北。”宁夏支援湖北疫情防控前方指挥部副总指挥、宁夏医科大学总医院副院长黄河说。

截至3月17日，宁夏医疗队累计接诊患者3589人次，管理住院患者2744例（武汉847例、襄阳1897例），治愈出院患者1175例（武汉420例，襄阳755例）。10名公共卫生人员分成3组在武汉、潜江、襄阳开展疫情防控工作，累计梳理密切接触者27人，梳理接触人员209人，消毒16020平方米，采集、收集、转运标本1605份。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 06 版）