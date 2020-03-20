提升疫情防控科学素养

战胜新冠肺炎疫情，我们不仅需要“科学家的科学”，以科技攻关提升防控水平和治疗能力，也应提倡和鼓励“公众的科学”，以科学防护守卫自身安全，以科学素养培育健康文明习惯

面对突发的疫情，迅速拉起防线十分必要，拉起合格防线却并不容易。这其中，要避免形式主义设防和过度防护。形式主义防控，不仅摆花架子徒劳无功，而且由于缺乏对疫情的科学认知、正确应对，会给防控体系埋下隐患。要知道，在疫情防控中，一个人、一个环节的疏忽大意，就可能使所有人、所有环节的努力功亏一篑。

过度防护同样不可取。从社会大局看，过度防护会导致本就紧缺的医疗物资没有发挥出应有的价值，甚至造成浪费。确保医疗防护资源使用到最需要的地方，是保护医护人员、确保战胜疫情的重要前提。为此，有必要提倡公众合理使用防护物资，确保防控一线的需要。相关部门及专家也多次强调，在一般露天公共场所佩戴普通医用外科口罩，既可达到隔离病毒的作用，还可以获得更好的透气效果。

避免形式主义设防和过度防护，需要践行科学防护，采取各种措施弥补社会公众科学知识的匮乏、科学素养的缺失。需要看到，公众对疫病一知半解，是造成恐慌情绪的重要因素。在网络上，一些关于疫情防控的谣言之所以能够传播，甚至还有人散布一些“民间偏方”，都和科学素养的缺失有关。这也提示我们：疫情防控，科普应该发力。

战胜新冠肺炎疫情，我们不仅需要“科学家的科学”，以科技攻关提升防控水平和治疗能力，也应提倡和鼓励“公众的科学”，以科学防护守卫自身安全，以科学素养培育健康文明习惯。科学防护强调实事求是，包括公众了解疫情的科学知识，有甄别信息真伪的能力，以科学态度看待疫情，用科学方法做好防护。从最基本的正确戴口罩、正确洗手，到公共场所与他人保持安全距离，都是最基本的防疫科学素养。

只有坚信科学、运用科学方法，才能战胜病毒。有些专业知识，比如抗病毒药物的“双盲实验”以及细菌与病毒之间的差异，公众理解起来可能比较费力，这就需要科普工作者和大众传媒创新方式方法，让科学宣传更接地气、更易理解。科技工作者、公共卫生专家有义务站出来当好科普宣讲员。在抗击疫情过程中，相关部门实事求是披露疫情，科学家准确客观发布研究观点和科研成果，对于提升公众科学素养同样至关重要。

在这场全民战疫中，公众科学得当的防护，社会科学有序的防控，有助于筑牢抗击疫情的堤坝，科学合理配置资源。普及科学知识，实施生命教育，提升社会公众的科学素养，我们才能更加从容、更加主动。

（作者为本报海南分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 05 版）