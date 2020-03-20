开展国际合作 携手抗击疫情

正是中国社会各界的艰苦努力，为世界各国防控疫情争取了宝贵时间

除了严格的防控举措，世界各国还需有效开展联防联控、疫情监测、信息共享、医疗援助等国际合作，进而凝聚起战胜疫情的强大合力

病毒是全人类的共同挑战。近日，国家卫生健康委与世界卫生组织以多地视频连线的形式，共同举办了一场分享防治新冠肺炎中国经验国际通报会。会议期间，中方专家深入解读最新版新冠肺炎防控方案和诊疗方案，一些国家和国际组织代表发言积极评价中国疫情防控成效，希望从中借鉴经验做法，更好应对这一全球公共卫生挑战。

疫情发生以来，中国的抗疫努力有目共睹。我们不仅采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，而且提出了早发现、早报告、早隔离、早治疗的防控要求和集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的救治要求，举国上下万众一心、众志成城，打响了一场疫情防控的人民战争。目前，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。可以说，中国的防控策略、方法、技术、标准和案例经受了实战检验，受到国际社会的高度肯定。

这些强有力的措施，不仅在对中国人民健康负责，同时也是对世界公共安全的巨大贡献。用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列，邀请世卫组织等相关专家前往武汉实地考察，积极回应各方关切，加强与国际社会合作……疫情当前，中国用实际行动展现了公开、透明、负责任的大国担当，以抱诚守真诠释了人类命运共同体的丰富内涵。正是中国社会各界的艰苦努力，为世界各国防控疫情争取了宝贵时间。

病毒的危害程度不仅取决于病毒本身，也取决于如何应对。世界卫生组织卫生紧急项目负责人表示，虽然各国应对疫情的措施不完全相同，但仍可从中国学习宝贵经验。比如，采用大规模方舱医院收治轻症患者，以往没有哪一个国家采用过，在人类抗击传染病的历史上也没有先例，却用最快的速度、最小的成本，达到了迅速扩大收治容量的目的。实际上，从统一高效的指挥体系，到科学精准的防控策略，从关口前移、重心下沉的防控模式，到为了人民、依靠人民的抗疫理念……中国在疫情防控中的经验做法，正在为全世界范围内战胜疫情贡献智慧和方案。

截至3月19日，全球受新冠肺炎疫情影响的国家和地区已达166个，确诊病例累计突破20万例。针对疫情的传播严重程度和部分国家防控力度不够的现状，世界卫生组织发出警示，呼吁国际社会充分利用中国争取来的“机会窗口”。除了严格的防控举措，世界各国还需有效开展联防联控、疫情监测、信息共享、医疗援助等国际合作，进而凝聚起战胜疫情的强大合力。

新冠肺炎疫情的防控再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。在经济全球化时代，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。唯有牢固树立人类命运共同体意识，齐心协力、守望相助，才能应对各种全球性风险挑战，共建美好地球家园。这既是携手合作、并肩同行的时代潮流，也符合人类社会发展的历史逻辑。

不久前，谭德塞表示，“如果我们现在就采取行动，这场史无前例的疫情是可以被击败的。要做到这一点，需要在全球团结和协作的驱动下，作出前所未有的回应。”在疫情这一共同威胁面前，没有谁可以独善其身。唯有彼此间信赖、相互间合作，人类才能在考验下勇毅前行。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 05 版）