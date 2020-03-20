决不能让来之不易的持续向好形势发生逆转

全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。

3月18日，中共中央政治局常委会召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济形势，研究部署统筹抓好疫情防控和经济社会发展重点工作。习近平总书记发表重要讲话，充分肯定我国疫情防控工作取得的成绩，强调要清醒看到国内外疫情形势的复杂性和严峻性，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，决不能让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。习近平总书记明确指出，要准确把握国内外疫情防控和经济形势的阶段性变化，因时因势调整工作着力点和应对举措，确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

面对新冠肺炎疫情这场危机和大考，以习近平同志为核心的党中央迅速作出部署，全面加强对疫情防控的集中统一领导，动员和组织全党全国全社会勠力同心、众志成城、共克时艰，目前已经走出最困难的阶段，疫情防控形势持续向好，经济社会发展加快恢复。这一良好态势，是全国上下共同努力、团结奋斗的结果，来之不易，必须倍加珍惜，不断巩固和拓展。同时要清醒地看到，湖北和武汉医疗救治、社区防控和后续工作任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来疫情反弹风险依然存在，特别是国际疫情快速蔓延带来的输入性风险增加。越是这个时候，越要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，继续抓紧抓实抓细各项防控工作，决不能让持续向好形势发生逆转，决不能让全国上下的艰苦努力前功尽弃。

疫情防控进入关键阶段，必须咬紧牙关、坚持到底，科学精准做好重点地区疫情防控工作。湖北省和武汉市要慎终如始、一鼓作气，继续加强医疗救治，努力提高治愈率、降低病亡率，完善社区防控措施，有序扩展无疫社区居民活动空间，加强人文关怀，稳妥做好疫情善后工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。武汉市要逐步推进复工复产，湖北省其他地区要稳妥有序解除管控措施，同有关省份主动对接，做好“点对点、一站式”输送返岗、外地滞留在鄂人员返乡等工作，人员流入地要落实属地责任。要突出抓好北京等其他重点地区疫情防控，优化防控策略，落实防控举措，增强防控措施的针对性和有效性。

全球疫情扩散蔓延使我们面临的境外输入性风险显著增加。要完善应对输入性风险的防控策略和政策举措，落实外防输入重点任务，完善数据共享、信息通报和入境人员核查机制，航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控要形成闭环。要加强疫情防控国际合作，同世界卫生组织紧密合作，加强全球疫情变化分析预测，加强同有关国家在疫情防控上的交流合作，继续提供力所能及的帮助。要完善同有关国家的防控策略协调机制，加强防控和救治经验分享，推动联合科研攻关。要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。

春分时节，春意盎然。不断巩固和拓展来之不易的持续向好形势，不麻痹、不厌战、不松劲，把各项工作抓实抓细抓到位，我们就一定能全面战胜疫情，努力把疫情造成的损失降到最低限度，夺取疫情防控和决胜全面小康、决战脱贫攻坚的双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 01 版）