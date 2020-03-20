“忙得没有时间概念”

赵媛（右）为社区独居老人送早餐。

本报记者 张武军摄

与武汉市江汉区民意街天后社区党委书记赵媛说话不到15分钟，她已经接了3名社区居民的需求电话。这是个混合型社区，包括一个基础条件较差的老片区和两处有物业管理的新片区，是武汉最寻常不过的一种社区类型。目前，社区的39名新冠肺炎确诊患者已全部送医，居民生活秩序一天天恢复。

“老片区巷道狭窄，面临防疫防火双重压力，每天要巡查两次。”3月12日上午10点，记者跟着赵媛进入老片区。楼道里张贴着红色的抗疫宣传标语，穿着防护服的保洁员在做消毒。

一路上，好几家住户询问赵媛，有问关于发放爱心蔬菜的，还有打听补助金的，一段不到20米的路，走了近20分钟。“3个片区加起来近2000户人，当然想照顾到全部居民。”赵媛讲话语速很快。

站在蜿蜒曲折的巷子里，赵媛告诉记者：“你们看，一家数口挤在不到20平方米的屋子里，隔离40多天多不容易，这是在极限中的坚持，他们有情绪该被理解。”

与记者见面前，赵媛一早已去过社区所辖的尊荣国际片区，为下沉干部值守点安排桌椅，叮嘱物业加强对高层顶楼平台的值守。一回到社区服务站，赵媛又忙着对照居民需求表检查网格员买回的药品，督促工作人员把送给居民的物件提前擦干净……社区网格员小赵说，“1月19日社区启动防疫工作后，赵书记就这样没休息过一天。”

这一路，赵媛的确很忙。给肖婆婆送牛奶，联系医护人员上门量血压；应一名患有失忆症老人要求送第二次午饭，对老人记错不作争辩；为一名要去医院做肾透析的居民安排车辆……到中午1点，她还没吃上饭。

“谢谢你们接我回家。”下午3点，社区一名康复者彭先生从隔离点解除观察。赵媛和江汉分局民意派出所朱警官帮忙办好相关手续，递过去两瓶酒精消毒液。一路上，赵媛叮嘱彭先生要休息好。

这不是当天赵媛接回社区的唯一居民。晚上8点，她和同事刚刚把一批爱心牛肉分发到位，又接到电话通知，社区一名在外地确诊、隔离期已满的居民即将到达武昌火车站。放下电话，赵媛马上与相关部门反复沟通，协调到了接送车辆。晚10点半，赵媛把居民带回社区安顿。一天的工作，刚刚结束。

赵媛今年40岁，2003年起先后在民意街4个社区工作过，这是她到天后社区工作的第五个年头。“疫情防控期间工作繁重，每天忙得没有时间概念，这是对我职业生涯的一次考验。”她笑着说。

近段时间，她每天都是从早忙到晚。工作最深的感受是什么？“对居民负起责任，小事不小！”赵媛如此感慨。

她是这么说的，也是这么做的。“一名确诊患者家中有高考生，很着急。”赵媛告诉记者，他们一边联系床位一边安抚患者，协助她安顿下来。留下的孩子，社区安排人每天送饭、送物资，还向家属报平安。这家人听说后才放下心来，也特别感激。

现在，社区海山友谊城片区已经插上武汉市“无疫情小区”的旗帜，越来越多的居民陆续回家，赵媛说：“相信社区很快就会像以前一样热闹。”

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 04 版）