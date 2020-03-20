时已春分，莺飞燕舞，北方忙着为冬小麦灌溉施肥，南方忙着整地育秧、打理油菜花田。全国各地在做好疫情防控的同时，抓紧时间组织农业生产，铺展出一派“耕牛遍走鱼欢跳，珍爱春光贵在勤”的喜人景象。

农谚说得好，人误地一时，地误人一年。春天里最宝贵的东西，莫过于一分一秒的时间。过去，有的地方每年都有“鞭打春牛”的习俗，惕励人们在春天辛勤劳作，争取一年的好收成。今天老风俗已不常见，但“一年之计在于春”“一寸光阴一寸金”等脍炙人口的谚语，深深扎根在人们的心中，鼓舞大家在春日里争分夺秒、辛勤耕耘。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，各项任务时间紧、担子重，需要紧锣密鼓抓好疫情防控，统筹开展各项工作。良好的开局是成功的一半。开局起步打牢基础，对全年工作顺利推进至关重要。

逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。实现既定目标的过程，从来不会一马平川、一帆风顺，而是布满荆棘、充满艰辛。我们必须常怀忧患意识和紧迫之心，自强不息、奋斗不止，抓紧每一天，做好每件事。正如春耕，如果仅仅看作是农民的事，如果疲疲沓沓、拖拖拉拉，就可能耽误全年的粮食收成。切不可有丝毫的松劲和懈怠，滋生等一等、看一看、放一放的观望心理，甚至犯“春困”，打不起精气神。起跑决定全程，一步被动，步步被动。辛勤耕耘自己的“责任田”，每个人都义不容辞。特别是在疫情尚未消除的形势下，只有拿出务求全胜的决心，才能凝聚所向披靡的合力。

成功的种子，没有时间的灌溉，难以开出绚丽的花朵。改革开放以来，我国发展几乎每十年就上一个台阶，创造了一个又一个发展奇迹。抗击突如其来的新冠肺炎疫情，正是因为同病魔比速度、与疫情抢时间，才不断巩固和拓展了全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。时间对于我们来说太重要了！当前，湖北和武汉医疗救治、社区防控和后续工作任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来疫情反弹风险依然存在，特别是国际疫情快速蔓延带来的输入性风险增加。只有增强紧迫感、砥砺责任心，科学精准做好重点地区疫情防控工作，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，我们才能把疫情造成的损失降到最低限度。

太阳的每一次升起，都意味着崭新的开始。时下，防控疫情的战斗正在紧张地进行，各地复工复产正在加速，各项工作正在逐步展开。踏着乡间小路，深入田间地头，与农民算算小康账，支支致富招；走进工厂车间，听听机器轰鸣，看看企业有什么困难，帮助想想办法……什么是恪尽职守？什么是主动作为？那就是把工作做得快些再快些，细些再细些，实些再实些，为疫情防控多出一把力，为实现全年经济社会发展目标再加一把劲。在春天播下希望的种子，金秋必能体味丰收的喜悦。

“禾稼春生，人必加功焉，故五谷得遂长。”在这个万物勃发的季节，“只争朝夕，不负韶华”是最美的奋进姿态。上下一股劲，拧成一股绳，不负春光勤耕耘，我们一定能战胜前进道路上的任何风险挑战，夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 04 版）